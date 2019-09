Si recupera oggi il primo turno di coppa Italia. L’Audace Cerignola è stata esclusa dalla serie C di calcio, con sentenza del Tar Lazio, dunque inizia in modo ufficiale la stagione di serie D. Deve recupererare le prime due partite di campionato e, appunto oggi, il turno di coppa. Audace Cerignola-Gravina in Puglia si gioca con inizio alle 15.