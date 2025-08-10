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Orsara di Puglia: “Degustazioni in verticale” Domani

11 Agosto 2025
degustazioni in verticale vers con foto band

Di seguito il comunicato:

Tre realtà che operano ad Orsara di Puglia che si mettono insieme per valorizzare e promuovere il territorio attraverso vino, gastronomia, prodotti della terra. È il senso dell’iniziativa “Degustazioni in verticale” in programma martedì 12 agosto 2025 ad Orsara di Puglia in via Carlo Alberto, a partire dalle ore 18.30, nell’ambito del programma “E-state a Orsara” organizzato dall’Amministrazione Comunale. L’iniziativa è promossa dalla Cantina Il Tuccanese, che grazie alla passione e al lavoro portato avanti da Leonardo Guidacci ha recuperato questa particolare cultivar originale che ha dato vita al vino oggi espressione di un territorio, dalla cooperativa Ortovolante, che coniuga le attività di agricoltura sociale con l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità, e dalla Pro Loco di Orsara di Puglia.

Nel corso della serata, quindi, sarà possibile effettuare la degustazione di vini di diverse annate realizzati nei vigneti de Il Tuccanese, ai quali saranno abbinati portate differenti a cura della cooperativa Ortovolante. Un’occasione, dunque, per avvicinarsi alle ricchezze enogastronomiche di quest’area dei Monti Dauni, riassaporando il contatto con la terra, la storia, i profumi ed il gusto. Il momento della degustazione sarà accompagnato dall’esibizione musicale dei GypsyProject.
Per info e prenotazioni: Pro Loco – Infopoint – 353.3998020.


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