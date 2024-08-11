Di seguito il comunicato:

L’Associazione Luca Coscioni, attiva a tutela dei diritti, tra cui quello alla salute, ha inviato 102 diffide della Direzioni generali delle Aziende Sanitarie Locali delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani. (Segue dettaglio regione per regione).

Si tratta di diffide ad adempiere al proprio compito stabilito dalla legge: procedere a sopralluoghi nelle strutture penitenziarie di loro competenza con il fine di apprezzare le circostanze relative all’igiene e le profilassi delle stesse, della fornitura di tutti i servizi socio-sanitari e di agire di conseguenza, qualora esse non siano a norma.

Una iniziativa lanciata alla luce della pressoché totale mancanza nel recente decreto carceri di misure strutturali volte a garantire il diritto alla salute nei 189 istituti di pena in Italia che tiene in considerazione il fatto che ai direttori generali delle aziende sanitarie spetta il compito di riferire al Ministero della Salute e quello della Giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare. E’ infatti onere delle ASL accertare, anche attraverso visite ispettive agli istituti di pena, che le condizioni di igiene siano rispettate e, in caso contrario, intervenire per interrompere eventuali gravi mancanze.

QUI il testo predisposto dagli avvocati Francesco Di Paola, Simona Giannetti e Silvia Sole Savino coordinato da Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e Marco Perduca, promotore dell’iniziativa per l’Associazione Luca Coscioni.

“L’Associazione Luca Coscioni ha deciso di lanciare questa iniziativa perché la totale mancanza di attenzione dedicata alla salute nell’ultimo decreto del Governo in materia di carceri, oltre che quanto denunciato sistematicamente dai rapporti dei Garanti cittadini e regionali, da notizie di stampa e resoconti di visite ispettive parlamentari, fanno emerge una situazione di patente violazione strutturale, tra gli altri, del diritto alla salute delle persone ristrette nel nostro Paese”, hanno dichiarato l’avvocata Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, insieme all’ex senatore Marco Perduca che coordina l’iniziativa, “In quanto organizzazione della società civile, pur concordando con le rare proposte di depenalizzazione e decarcerizzazione e sostenendo la necessità e l’urgenza di misure deflattive come indulto o amnistia, mai evocate nel dibattito parlamentare, potevamo “solo” attivare quanto previsto dal nostro ordinamento e non restare inerti di fronte all’illegalità diffusa contro cui le istituzioni continuano a non adottare misure all’altezza della gravità della situazione. Nella speranza che le consuete visite in carcere intorno a Ferragosto possano aumentare la consapevolezza dei trattamenti disumani e degradanti a cui vengono sottoposte oltre 61.133 persone presenti nei 189 istituti di pena – un terzo delle quali in attesa di sentenza definitiva! -, nel caso in cui le nostre diffide dovessero cadere nel vuoto torneremo a interessare le autorità competenti regionali e cittadine nelle forme previste dalla legge nazionale e gli obblighi internazionali dell’Italia affinché la salute in carcere venga fatta godere pienamente come diritto”.

L’Associazione Luca Coscioni ha agito reagendo a notizie di stampa, raccolte in particolare dal sito Ristretti Orizzonti, con gli strumenti attivabili dalle organizzazioni della società civile. Le diffide, tra le altre cose, ricordano come al 31 luglio 2024, 64 persone si siano tolte la vita negli istituti di pena con motivazioni le più varie ma che, stando ai resoconti delle cronache, risultano legate alle condizioni di vita in carcere dove oltre allo stress da sovraffollamento si aggiungono condizioni igienico-sanitarie fuori norma, con presenza di pulci e cimici nelle celle, nidificazione di piccioni negli spazi aperti non puliti, pessima qualità del servizi igienici, spesso condivisi con zone cottura in celle sovraffollate, scarsa o inadeguata ventilazione dei locali, scarsità d’acqua e/o mancanza di acqua calda, mancanza di docce nelle celle, docce in comune con muffe e locali insalubri, zone destinate al passeggio non adatte a creare condizioni di riparo dagli agenti atmosferici (caldo estivo, freddo invernale) e che a questo già drammatico dato devono aggiungersi i sette rappresentanti della polizia penitenziaria che si sono suicidati per motivi legati al loro lavoro, appesantito e reso frustrante dalla cronica mancanza di personale.

Secondo i dati che sono pubblici sul sito del Ministero della Giustizia, al 31 luglio 2024 nei 189 istituti di pena erano presenti 61.133 detenuti, di cui 2.682 donne, 21 delle quali con 24 figli, oltre a 523 ristretti negli istituti penali per minorenni.

SOVRAFFOLLAMENTO

nella Regione Abruzzo 1.602 uomini e 88 donne, per un sovraffollamento del 101%;

nella Regione Basilicata 460 uomini, per un sovraffollamento del 125%;

nella Regione Calabria 2.918 uomini e 67 donne, per un sovraffollamento del 110%;

nella Regione Campania 7.200 uomini e 331 donne, per un sovraffollamento del 120%;

nella Regione Emilia-Romagna 3.541 uomini e 172 donne, per un sovraffollamento del 124%;

nella Regione Friuli-Venezia Giulia 651 uomini e 27 donne, per un sovraffollamento del 140%;

nella Regione Lazio 6.409 uomini e 433 donne, per un sovraffollamento del 129%;

nella Regione Liguria 1.268 uomini e 66 donne, per un sovraffollamento del 120%;

nella Regione Lombardia 8.349 uomini e 464 donne, per un sovraffollamento del 143%;

nella Regione Marche 905 uomini e 21 donne, per un sovraffollamento del 110%;

nella Regione Molise 355 uomini, per un sovraffollamento del 129%;

nella Regione Piemonte 4.186 uomini e 160 donne, per un sovraffollamento del 109%;

nella Regione Puglia 4.037 uomini e 220 donne, per un sovraffollamento del 144%;

nella Regione Sardegna 2.128 uomini e 50 donne, per un sovraffollamento dell’83%;

nella Regione Sicilia 6.497 uomini e 252 donne, per un sovraffollamento del 104%;

nella Regione Toscana 3.059 uomini e 85 donne, per un sovraffollamento del 99%;

nella Regione Trentino-Alto Adige 426 uomini e 46 donne, per un sovraffollamento del 91%;

nella Regione Umbria 1.531 uomini e 69 donne, per un sovraffollamento del 119%;

nella Regione Valle d’Aosta 146 uomini, per un sovraffollamento dell’80%;

nella Regione Veneto 2.513 uomini e 131 donne, per un sovraffollamento del 135%.

Dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 Luglio 2024

TOTALE DEI DETENUTI E CAPIENZA REGOLAMENTARE





Abruzzo: 1.960 detenuti/1.638 capienza regolamentare

Basilicata: 460 detenuti/368 capienza regolamentare

Calabria: 2.985 detenuti/2.711 capienza regolamentare

Campania: 7.531 detenuti/6.228 capienza regolamentare

Emilia-Romagna: 3.713 detenuti/2.979 capienza regolamentare

Friuli-Venezia Giulia: 678 detenuti/484 capienza regolamentare

Lazio: 6.842 detenuti/5.281 capienza regolamentare

Liguria: 1.334 detenuti/1.110 capienza regolamentare

Lombardia: 8.813 detenuti/6.149 capienza regolamentare

Marche: 926 detenuti/837 capienza regolamentare

Molise: 355 detenuti/275 capienza regolamentare

Piemonte: 4.346 detenuti/3.979 capienza regolamentare

Puglia: 4.257 detenuti/2.943 capienza regolamentare

Sardegna: 2.178 detenuti/2.614

Sicilia: 6.749 detenuti/6.464 capienza regolamentare

Toscana: 3.144 detenuti/3.163 capienza regolamentare

Trentino-Alto Adige: 472 detenuti/517 capienza regolamentare

Umbria: 1.600 detenuti/1.339 capienza regolamentare

Valle d’Aosta: 146 detenuti/181 capienza regolamentare

Veneto: 2.644 detenuti/1.947 capienza regolamentare

DONNE

Abruzzo: 88 donne su 1.960 detenuti

Basilicata: 0 donne su 460 detenuti

Calabria: 67 donne su 2.985 detenuti

Campania: 331 donne su 7.531 detenuti

Emilia-Romagna: 172 donne su 3.713 detenuti

Friuli-Venezia Giulia: 27 donne su 678 detenuti

Lazio: 433 donne su 6.842 detenuti

Liguria: 66 donne su 1.334 detenuti

Lombardia: 464 donne su 8.813 detenuti

Marche: 21 donne su 926 detenuti

Molise: 0 donne su 355 detenuti

Piemonte: 160 donne su 4.346 detenuti

Puglia: 220 donne su 4.257 detenuti

Sardegna: 50 donne su 2.178 detenuti

Sicilia: 252 donne su 6.749 detenuti

Toscana: 85 donne su 3.144 detenuti

Trentino-Alto Adige: 46 donne su 472 detenuti

Umbria: 68 donne su 1.600 detenuti

Valle d’Aosta: 0 donne su 146 detenuti

Veneto: 131 donne su 2.644 detenuti

MADRI





Lombardia: 1 donna italiana (1 figlio al seguito), 2 donne straniere (2 figli al seguito)

Veneto: 2 donne straniere (2 figli al seguito)

Piemonte: 2 donne italiane (4 figli al seguito), 2 donne straniere (2 figli al seguito)

Lazio: 1 donna italiana (1 figlio al seguito), 1 donna straniera (1 figlio al seguito)

Campania: 2 donne italiane (2 figli al seguito), 2 donne straniere (2 figli al seguito)

Puglia: 1 donna italiana (1 figlio al seguito)

Totale: 7 donne italiane per 9 figli al seguito, 14 donne straniere per 15 figli al seguito = 21 madri e 24 figli

NUMERO E CALCOLO PERCENTUALE STRANIERI



Abruzzo: 403 stranieri = 20,5%

Basilicata: 54 stranieri = 11%

Calabria: 593 stranieri = 19,7%

Campania: 918 stranieri = 12%

Emilia-Romagna: 1.832 stranieri = 49%

Friuli-Venezia Giulia: 305 stranieri = 44,9%

Lazio: 2.574 stranieri = 37%

Liguria: 715 stranieri = 53%

Lombardia: 3.971 stranieri = 45%

Marche: 285 stranieri = 30%

Molise: 72 stranieri = 20%

Piemonte: 1.776 stranieri = 40%

Puglia: 467 stranieri = 10%

Sardegna: 542 stranieri = 24,8%

Sicilia: 955 stranieri = 14%

Toscana: 1.462 stranieri = 46,5%

Trentino-Alto Adige: 282 stranieri = 59%

Umbria: 499 stranieri = 31%

Valle d’Aosta: 90 stranieri = 61%

Veneto: 1.355 stranieri = 51%

Totale: 19.150 detenuti stranieri

CALCOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO

Abruzzo: 101%

Basilicata: 125%

Calabria: 110%

Campania: 120%

Emilia-Romagna: 124%

Friuli-Venezia Giulia: 140%

Lazio: 129%

Liguria: 120%

Lombardia: 143%

Marche: 110%

Molise: 129%

Piemonte: 109%

Puglia: 144%

Sardegna: 83%

Sicilia: 104%

Toscana: 99%

Trentino-Alto Adige: 91%

Umbria: 119%

Valle d’Aosta: 80%

Veneto: 135%

(immagine: tratta da tweet di Caritas Ambrosiana)