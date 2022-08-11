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Puglia, maltempo: allerta per temporali. Ginosa: codice arancione oggi pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo

11 Agosto 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 12 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Oggi pomeriggio intensa precipitazione su Ginosa con bollettino di aggiornamento di codice arancione. La forte pioggia ha interessato anche Laterza.

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