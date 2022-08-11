Di Agostino Convertino:



Sarà pure un caso ma una cosa è certa: la suddivisione gestionale e amministrativa del calcio italiano dilettantistico prevede molti “gironi” proprio come il Sommo Poeta strutturò l’Inferno nel suo Poema. La citazione, per quanto suggestiva, rende l’idea della passione e dello spirito di sacrificio necessari per sopravvivere in un mondo, quello della pedata dilettantistica, eternamente in bilico tra bilanci all’osso e una galassia di bottigliette d’acqua minerale; calzettoni, scarpe, magliette e calzoncini; acqua calda si-acqua calda no-acqua calda forse; trasferte di massa epiche, anzi bibliche, in cui non stonerebbe affatto un Mosè intenerito dalla genuinità dei sentimenti di questa gente; e pullmini on the road sovraffollati da bambini festanti cui i pick-up della più bella e cruda poesia rurale di un Jack Kerouac fanno solo un baffo. Intere famiglie coinvolte nel sacrificio con l’unico scopo di far divertire i loro ragazzi, farli crescere fisicamente ed emotivamente in un ambiente sano, e perché no?, pescare il jolly di avere in casa il Lionel Messi del futuro. Trasferite questo prototipo pulsante di passione e brillante micro-economia in una ridente comunità di 50.000 abitanti con un’estensione territoriale tra le più vaste d’Italia ma con scarse strutture sportive ed otterrete la storia della SSD ATLETICO MARTINA. Al timone, primus inter pares, il presidente Gianni Marangi che, alla guida di una festante tribù di belle famiglie, ha ottenuto, per sacrosanto ripescaggio, l’accesso al CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE. Sarebbe una storia come tante se non fosse che il MARTINA CALCIO 1947, l’altro team cittadino, ha sfracellato i playoff della sua categoria aprendo le porte del girone H della serie D pugliese. Una combinazione non facile che si verifica raramente a queste latitudini del calcio, una grande soddisfazione per tutti i martinesi oltre che una scommessa per il futuro. L’unico aspetto spiacevole della vicenda è l’attuale situazione delle strutture sportive che potremmo definire “complicata” per la carenza di impianti e per l’indisponibilità temporanea di una struttura chiave come lo stadio Pergolo. Ma siamo certi l’Amministrazione tenterà di offrire una chance anche all’Atletico per evitare alle centinaia di ragazzi del vivaio e alla prima squadra fastidiosi trasferimenti alle strutture sportive di Alberobello. In attesa di conoscere il proprio futuro, l’Atletico Martina prosegue nel suo progetto in partnership con SSC BARI GENERATION. In particolare nel settore Scuola Calcio Giovanile prosegue il sodalizio con la squadra del capoluogo pugliese che sta tornando allo splendore di un tempo e forgiando una cantera ricca di talenti che spesso transitano in prima squadra. La favola dell’Atletico Martina continua nel segno dei valori più genuini dello sport ed impegna il volenteroso management, composto da donne e uomini provenienti da svariati settori del mondo delle professioni, ad infondere ancora maggiori energie nel loro affascinante progetto. Su tutto, ovviamente, spicca il compiacimento degli sportivi martinesi.















