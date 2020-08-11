Un caso è ipotizzato anche a Taranto.

Di Francesco Santoro:

Un nuovo caso Covid a Martina Franca dopo mesi dall’ultimo tampone positivo. Si tratta di una donna rientrata dall’estero di recente. In Puglia il numero dei contagi è in aumento: stando ai dati dati diffusi dalla Regione ieri ne sono stati registrati 26 su 690 test. Diversi casi (a Giovinazzo, Muro Leccese e Squinzano) riguardano pugliesi rientrati da un altro Paese.

Intanto l’Asl di Bari comunica che quotidianamente, da un mese e mezzo,nel laboratorio dell’ospedale “Di Venere” di Carbonara, vengono eseguiti oltre 500 tamponi. «Una ventina di professionisti, coordinati dal dottor Edmondo Adorisio, direttore dell’Unità operativa di Patologia clinica, e dalla dottoressa Michela Iacobellis, responsabile del Servizio centralizzato di Citologia e Screening, sono al lavoro per rintracciare la positività al virus». Il laboratorio del nosocomio barese analizza «in media il maggior numero di tamponi in tutta la Regione Puglia». Da marzo, «ne ha processati 36.884».