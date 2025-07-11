Il frecciargento Roma-Bari di ieri pomeriggio ha terminato la sua corsa a Cerignola. Il Milano-Lecce a San Severo. Questi alcuni esempi di cancellazioni e ritardi di treni, regionali ma anche nazionali, a causa del guasto alla linea elettrica in un tratto fra Cerignola e Barletta. Dapprima traffico fortemente rallentato poi, a ridosso di mezzanotte, la circolazione sospesa nel tratto in questione per l’intervento di riparazione.

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Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

Aggiornamento – ore 10:40

La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Cerignola e Barletta.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno oggi ha origine da Foggia.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale possono utilizzare il treno FR 8814 Lecce (5:50) – Milano Centrale (14:25)

• FR 9560 Lecce (12:42) – Milano Centrale (22:50): il treno oggi ha origine da Foggia.

I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il treno FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09) fino a Foggia dove trovano proseguimento con il treno FR 9560 che ne attende l’arrivo.

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) del 10 luglio: il treno oggi termina la corsa a Pescara Centrale.

I passeggeri diretti a:

• Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio con il treno IC 604 Pescara Centrale (7:02) – Milano Centrale (13:40) fino a Bologna Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:26);

• Asti e Alessandria possono proseguire il viaggio con il treno IC 604 Pescara Centrale (7:02) – Milano Centrale (13:40) fino a Bologna Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:26) fino a Torino Porta Nuova e ulteriore proseguimento con i primi treni utili;

• Voghera e Tortona possono proseguire il viaggio con il treno IC 604 Pescara Centrale (7:02) – Milano Centrale (13:40) fino a Milano Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni utili.

• IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 558 Bari Centrale (6:15) – Villa San Giovanni (15:21): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30)

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

• FA 8348 Bari Centrale (6:05) – Roma Termini (10:13)

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08)

• FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (13:15)

• ICN 35595 Milano Centrale (19:45) – Lecce (8:50) del 10 luglio

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) del 10 luglio

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30) del 10 luglio

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