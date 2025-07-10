Stralcio del comunicato:

La Luna sarà protagonista Venerdì 11 Luglio al Parco archeologico di Canne della Battaglia dove, a partire dalle ore 20.00, lo spettacolo di teatro-scienza “Armstrong e la conquista della Luna”, con Pierluigi Catizone incanterà il pubblico. L’evento presenterà la figura di Neil Armstrong, che accompagnerà gli spettatori a rivivere l’emozione del primo uomo che ha messo piede sulla Luna, rivelandone contemporaneamente segreti e conoscenze emerse da recenti scoperte su questo satellite tanto presente nell’immaginario collettivo.

Anche al Parco archeologico di Canne della Battaglia (come accaduto ieri ad Egnazia, ndr.) lo spettacolo sarà seguito dall’osservazione astronomica del cielo notturno con telescopi professionali, sotto la guida degli astronomi del Planetario di Bari.

«I luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia – dichiara il Direttore delegato Francesco Longobardi – sono anche finestre privilegiate da cui poter ammirare il cielo stellato. Dopo i positivi riscontri a Castel del Monte e al Parco archeologico di Monte Sannace è possibile vivere questa esperienza suggestiva nei Parchi archeologici di Egnazia e di Canne della Battaglia».

Costo evento di € 8,00 a persona, che va aggiunto al prezzo del biglietto di ingresso al Parco. I biglietti possono essere acquistati solamente online al link di seguito indicato.

Biglietti per l’evento al Parco archeologico di Canne della Battaglia al seguente link:

https://aditusculture.com/esperienze/barletta/mostre-eventi/la-conquista-della-luna

Aditus Culture SrL infopuglia@aditusculture.com Per ulteriori informazioni:

(foto: tratta da Aditus Culture )