Di seguito il comunicato:
È tempo di ASSOLUTI. Tornano i migliori protagonisti della Puglia su pista, con la due giorni dedicata ai titoli più prestigiosi della stagione outdoor. L’edizione 2025, in via del tutto sperimentale, si dipanerà in una prima giornata, venerdì 11 luglio, e nella seconda, sabato 12 luglio.
Spettacolo garantito con un programma serale di 4 ore di atletica, a partire dalle ore 18.30, nell’impianto “Cozzoli” di Molfetta (Ba). Circa 500 atleti a rappresentare le oltre 50 società.
Tra i protagonisti attesi, Paolo Langiulli (G.S. Avis Barletta ASD), fresco di PB sui 200mt a Grosseto, con il suo 20.83, che doppierà anche sui 100mt, dove troverà Serrone (Aden Molfetta) sceso fino a 10.51 in stagione e la promessa primo anno, Masnada (Giovani Atleti Bari). Al femminile Letizia Bruno (US Foggia) proverà a ritoccare l’ottimo 11.67, seconda prestazione all-time pugliese a soli 2 cent dal primato regionale.
Sui 200mt femminile, oltre alla Bruno, attesi in pista Mariano (Giovani Atleti Bari), Albano (Alteratletica Locorotondo) e Akakpovi (Giovani Atleti Bari), fresca di finale e Pb sui 400mt a Grosseto.
Anche il mezzofondo vivrà della sfida sugli 1500mt tra i compagni di squadra Addioui (Aden Molfetta) e Roselli (Aden Molfetta), che doppierà anche sugli 800mt. Al femminile Mucciaccia (Alteratletica Locorotondo) sugli 800mt. La Parisi (US Foggia) sui 5000mt.
Sui 400 Ostacoli maschili, orfani di Capobianco, convocato per gli Europei U23, si segnala la presenza del bronzo allievi e vincitore del BrixiaNextGen di Bressanone Cormio (Giovani Atleti Bari).
Nell’Asta maschile trio interessante, con Belardi (Elite Academy Bari) e Ivan Musicco (Elite Academy Bari) e, fuori classifica, Vicerè (Virtus Lucca), che promettono spettacolo a quote oltre i 4.70mt.
Lungo con Sgherza (Avis Barletta) al maschile e la Palazzo (Giovani Atleti Bari) al femminile, ottima quarta posizione agli italiani dello scorso weekend. Nel Triplo femminile, fuori classifica, la pugliese in forza alla Firenze Marathon, Laera. Al maschile il miglior accredito d’iscrizione è di Solazzo (US Foggia).
Lanci al maschile con il primatista regionale Trabacca (Giovani Atleti Bari) e il bronzo U18 Esposto (US Foggia); al femminile l’allieva, a podio U18 a Rieti, Resta (Alteratletica Locorotondo), con la Musci impegnata agli Europei di Bergen (Norvegia). Nel Disco, l’argento U20 Lukaszeck (US Foggia) al femminile e Ferrioli (Avis Barletta) al maschile. Giavellotto maschile con il bronzo U20 di Grossetto De Cesare (Avis Barletta), femminile con l’argento U18 di Rieti Lippo (Giovani Atleti Bari).
ISCRITTI:
https://www.fidal.it/risultati/2025/REG40725/Iscrizioni/IndexPerGara.html
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO:
https://www.fidal.it/upload/Puglia/CInd%20ASSOLUTI_Molfetta_110725ORARIO.pdf
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