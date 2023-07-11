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Questa via di Alberobello è fra le dieci più belle del mondo Secondo la rivista House Beautiful

11 Luglio 2023
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Dolce&Gabbana, un’opportunità planetaria per la valle d’Itria, Ostuni ed Alberobello. Che hanno sfruttato appieno tale opportunità evidenziando le loro bellezze.

Peraltro il rilievo internazionale di questa parte della Puglia è ampiamente consolidato. Quello Alberobello in particolare: quel territorio urbano in cui i trulli rappresentano una bellezza che non ha pari nel mondo.

Ne è prova, una delle tante, la graduatoria stilata da House Beautiful, prestigiosa rivista americana, in un articolo pubblicato a giugno nella rubrica lifestyle fra le idee per i viaggi. Fra le strade più belle del mondo, al numero 6 della lista, ce n’è una di Alberobello: citazione specifica per via Monte San Michele.

Nella graduatoria non c’è traccia, ad esempio, di Roma e questo testimonia quante graduatorie in genere siano soggettive: fra Parigi, Boston, Kyoto, Atene e San Francisco sono anche citate località, ad esempio, di Argentina e Malaysia e c’è pure Burano.

 

 

 

 

 

 

 

 


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