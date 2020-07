C’è un problema per i ristoratori e i titolari di altri locali pubblici nel centro storico di Martina Franca. È il bullismo nei confronti degli anziani, cosa che, affermano i ristoratori, non può essere messa in relazione con l’orario tardo di chiusura di quegli esercizi. Una chiara dissociazione dalle violenze e dagli atteggiamenti di inciviltà risiede nel flashmob svolto a mezzanotte davanti alla basilica di San Martino. In due stradine proprio vicine alla principale chiesa del paese si sono registrati episodi di autentico teppismo, come il fastidio insopportabile arrecato ad un’anziana che era nella sua casa e che andò a finire all’ospedale o come la violenza fisica nei confronti di un 64enne picchiato, davanti a casa sua, da alcuni giovanissimi.

Un ristoratore voleva impedire che facessimo la foto riportata in home page. Un altro ha invece ringraziato. Al primo qualcuno insegni cos’è il diritto di cronaca.