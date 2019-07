Puglia: maltempo, allerta. Possibili temporali sulla zona centrosettentrionale

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 12 luglio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale sulle aree interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: criticità ordinaria, codice giallo, livello di attenzione per i settori della regione ad esclusione di Pugl-D (Salento) e Pugl-E (bacini del Lato e del Lenne) per cui non è prevista criticità.