rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Martina Franca: dopo circa 160 anni vanno in pensione i registri cartacei di stato civile, da oggi in formato digitale Sistema unico centralizzato

11 Giugno 2025
palazzo ducale 1

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Comune di Martina Franca compie un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione  con il subentro – dall’11 giugno- degli uffici demografici nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC).

Si tratta di un archivio informatizzato, integrato con l’ANPR, che permette di digitalizzare gli atti dello stato civile. A far data dall’11 giugno 2025 gli atti generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile e la morte saranno in formato digitale

Il sistema unico centralizzato consente agli uffici demografici dei Comuni che aderiscono di gestire digitalmente gli atti di registrazione, trascrizione, archiviazione ecc. Si tratta di una novità storica che, dopo circa 160 anni, manda in pensione i registri cartacei dello stato civile.

I cittadini riceveranno un servizio più efficiente e rapido in quanto potranno accedere ai propri certificati attraverso il portale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, consultare e scaricare documentazione in tempo reale previo accesso con Spid o cie e quindi non dover essere costretti a code e attese agli sportelli.

“Il Comune di Martina è il primo della provincia di Taranto, nonché uno dei primi in Puglia ad effettuare il passaggio all’ANSC. E’ un ulteriore e significativo passo avanti – sottolinea l’Assessore alla Transizione Digitale Vincenzo Angelini– del processo di semplificazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione finalizzato a fornire ai cittadini  servizi sempre più efficienti e veloci. La rapida adesione è stata possibile anche grazie alla disponibilità del personale degli uffici demografici che ringrazio”. 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione