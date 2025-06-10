Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Comune di Martina Franca compie un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione con il subentro – dall’11 giugno- degli uffici demografici nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC).

Si tratta di un archivio informatizzato, integrato con l’ANPR, che permette di digitalizzare gli atti dello stato civile. A far data dall’11 giugno 2025 gli atti generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile e la morte saranno in formato digitale

Il sistema unico centralizzato consente agli uffici demografici dei Comuni che aderiscono di gestire digitalmente gli atti di registrazione, trascrizione, archiviazione ecc. Si tratta di una novità storica che, dopo circa 160 anni, manda in pensione i registri cartacei dello stato civile.

I cittadini riceveranno un servizio più efficiente e rapido in quanto potranno accedere ai propri certificati attraverso il portale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, consultare e scaricare documentazione in tempo reale previo accesso con Spid o cie e quindi non dover essere costretti a code e attese agli sportelli.

“Il Comune di Martina è il primo della provincia di Taranto, nonché uno dei primi in Puglia ad effettuare il passaggio all’ANSC. E’ un ulteriore e significativo passo avanti – sottolinea l’Assessore alla Transizione Digitale Vincenzo Angelini– del processo di semplificazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione finalizzato a fornire ai cittadini servizi sempre più efficienti e veloci. La rapida adesione è stata possibile anche grazie alla disponibilità del personale degli uffici demografici che ringrazio”.