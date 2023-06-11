Di Stefano Inchingolo:

Si parte dall’1-1 di Cagliari. Inizio ore 20,30 al “San Nicola”: partita di ritorno della finale playoff nel campionato di calcio di serie B. Al Bari vanno bene due risultati su tre, i sardi sono obbligati a vincere. In palio la promozione in serie A dove sono già approdati Frosinone e Genoa, promossi direttamente al termine della stagione regolare. Al “San Nicola” record di pubblico, si sfiorano i sessantamila spettatori abbattendo così il record risalente a Bari-Inter del 1991.

Eccellenza: finale playoff Gallipoli-Agropoli. Oggi alle 16,30 l’andata in Salento, ritorno in Campania fra una settimana. La vincente sarà promossa in serie D.

Vela: al via oggi la Brindisi-Corfù con una novantina di equipaggi da varie nazioni in gara. Partenza alle 10,30 per la trentasettesima edizione.

Ciclismo: trofeo Valle d’Itria. Percorso di tredici chilometri da compiere sei volte. Limitazioni al traffico a Martina Franca stamattina, fra esse la chiusura del cimitero.