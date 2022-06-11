Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 473
Provincia di Bat: 142
Provincia di Brindisi: 92
Provincia di Foggia: 292
Provincia di Lecce: 267
Provincia di Taranto: 170
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 8
18.581
Persone attualmente positive
244
Persone ricoverate in area non critica
13
Persone in terapia intensiva
1.119.618
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.543
Provincia di Bat: 100.754
Provincia di Brindisi: 107.025
Provincia di Foggia: 167.679
Provincia di Lecce: 227.655
Provincia di Taranto: 153.727
Residenti fuori regione: 8.679
Provincia in definizione: 3.690