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4 Maggio 2026
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Puglia: 1146752 positivi a test corona virus, incremento di 1467 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 giugno 2022

1.467

Nuovi casi

9.922

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 473
Provincia di Bat: 142
Provincia di Brindisi: 92
Provincia di Foggia: 292
Provincia di Lecce: 267
Provincia di Taranto: 170
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 8
18.581

Persone attualmente positive

244

Persone ricoverate in area non critica

13

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.146.752

Casi totali

11.135.687

Test eseguiti

1.119.618

Persone guarite

8.553

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.543
Provincia di Bat: 100.754
Provincia di Brindisi: 107.025
Provincia di Foggia: 167.679
Provincia di Lecce: 227.655
Provincia di Taranto: 153.727
Residenti fuori regione: 8.679
Provincia in definizione: 3.690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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