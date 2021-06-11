Secondo il sito della Fiorentina, sua squadra di club, Gaetano Castrovilli era praticamente con la valigia in mano. Lui è la fidanzata: destinazione le Seychelles, per le vacanze. La valigia è rimasta, la destinazione è cambiata. Roma, per il debutto della nazionale italiana agli europei di calcio, stasera la partita inaugurale Italia-Turchia all’Olimpico (sedicimila spettatori). Gaetano Castrovilli aggregato alla squadra azzurra in attesa dell’ok Uefa per il suo inserimento nella lista dei 26 convocati in luogo dell’infortunato Lorenzo Pellegrini. E così la Puglia ha la prospettiva di avere in nazionale anche un calciatore (di Minervino Murge) oltre al presidente della federcalcio Gabriele Gravina (di Castellaneta). Al momento l’unico giocatore nativo pugliese è nella nazionale della Spagna: il trentenne Thiago Alcantara, nato a San Pietro Vernotico.

(immagine: tratta da profilo twitter Figc)