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“Il gioco dei piccoli pezzi”: le poesie di Gerardo Martino al Salone del libro di Torino Eclettico operatore culturale di Martina Franca

11 Maggio 2026
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Di Agostino Convertino:

Con le poesie del suo ultimo libro, “Il Gioco dei Piccoli Pezzi”, Gerardo Martino approda al prestigioso Salone del Libro di Torino. Performer teatrale, musicista, personal trainer e body worker, Gerardo Martino riserva alla poesia una quota consistente del  suo abbondante talento. A valorizzarne le emozioni ha provveduto Simona Volpe  – curatrice editoriale della Collana Poesia Mundi per Bertoni Editore – che lo ha stanato dall’intimità del suo mondo interiore per consegnarlo al pubblico della poesia italiana. Simona Volpe ha curato la prefazione del libro rivelando un sincero retroscena che, da solo, basta a descrivere la forza di un poeta che non compone per raggiungere il successo. Ve ne offriamo una parte:

“Cancellarle è stato un caso. Riscriverle, una rivelazione: sessanta poesie cancellate per errore e poi riscritte con una lucidità che solo la perdita sa regalare. Ne “Il gioco dei piccoli pezzi” ogni verso è un frammento salvato, un bagliore che invita a guardare la vita da un’angolazione nuova. Tra ritmo, musicalità e un’ironia sottile, queste poesie trasformano l’infanzia in gioco, le crepe in possibilità, il quotidiano in materia luminosa. Sono tasselli di un mosaico emotivo che parla a chiunque abbia amato, rischiato, cambiato. Una raccolta poetica che non si limita a essere letta: si ascolta, si sente, si porta addosso e che invita a scoprire, pagina dopo pagina, come anche un errore, soprattutto un errore, possa diventare il punto da cui ricominciare — meglio.”

 

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