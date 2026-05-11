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Fritrak - Trasporto acqua

11 Maggio 2026
Aerei: scioperi, oggi disagi Lavoro

Aerei: scioperi, oggi disagi Lavoro

11 Maggio 2026
aeroporto Brindisi 1 scaled

Vari scioperi oggi nel settore del trasporto aereo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Controllori di volo (Enav): si fermano gli addetti dei centri di controllo di Roma e Napoli dalle 10 alle 18.

EasyJet: sciopero di piloti e assistenti di volo dalle 10 alle 18.

Addetti alla sicurezza di Roma (Fiumicino e Ciampino): sciopero dalle 12 alle 16.

Sciopero del personale handling, aeroporto di Palermo: sciopero dalle 12 alle 16.

Aeroporto di Cagliari: disagi previsti fra le 13 e le 17.

Sciopero del personale cargo, aeroporto di Milano Malpensa: dalle 13 alle 17.

Ita ha già annunciato la cancellazione di 123 voli.

Disagi inevitabili anche per i voli da e per gli aeroporti della Puglia.

 

 


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