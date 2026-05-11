Vari scioperi oggi nel settore del trasporto aereo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Controllori di volo (Enav): si fermano gli addetti dei centri di controllo di Roma e Napoli dalle 10 alle 18.
EasyJet: sciopero di piloti e assistenti di volo dalle 10 alle 18.
Addetti alla sicurezza di Roma (Fiumicino e Ciampino): sciopero dalle 12 alle 16.
Sciopero del personale handling, aeroporto di Palermo: sciopero dalle 12 alle 16.
Aeroporto di Cagliari: disagi previsti fra le 13 e le 17.
Sciopero del personale cargo, aeroporto di Milano Malpensa: dalle 13 alle 17.
Ita ha già annunciato la cancellazione di 123 voli.
Disagi inevitabili anche per i voli da e per gli aeroporti della Puglia.