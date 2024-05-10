Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Conferenza stampa di presentazione dell’evento CUNZ Gargano Food Fest, un’occasione unica per celebrare l’eccellenza enogastronomica e il patrimonio naturale del Gargano.
Data: 14 maggio 2024
Ora: 11:00
Luogo: Palazzo Dogana, Foggia
L’evento sarà presieduto da una prestigiosa tavola rotonda composta da illustri ospiti:
- Il Sindaco del Comune di Rignano Garganico Luigi Di Fiore: Il Sindaco Di Fiore condividerà il sostegno del comune all’evento e la visione per la valorizzazione del territorio.
- Il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti: Il Presidente Nobiletti illustrerà il ruolo della provincia nel promuovere il Gargano come destinazione turistica di eccellenza.
- Il Presidente del Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza: Il Presidente Pasquale discuterà dell’importanza della conservazione ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale nel contesto del Gargano.
- Il presidente del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Stefania Bozzini: Il Presidente Bozzini presenterà le opportunità di sviluppo economico e sociale offerte dall’evento CUNZ Gargano Food Fest.
- Il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese: Il Vicepresidente Piemontese condividerà le politiche regionali per il turismo e la visione della regione per il futuro del settore nel Gargano.