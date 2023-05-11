Di seguito un comunicato diffuso dall’Aeronautica militare:

Nell’anno in cui l’Aeronautica Militare celebra i sui 100 anni di storia, proseguono gli eventi e le occasioni di incontro con la cittadinanza.

Dopo l’apertura straordinaria vissuta lo scorso 28 marzo, il 16° Stormo ‘Protezione delle Forze’ organizza un nuovo Open Day in data di giovedì 11 maggio , dando la possibilità, alla cittadinanza tutta di conoscere più da vicino l’Aeronautica Militare e le attività svolte dai Fucilieri dell’Aria in Italia e nel mondo.

L’evento si terrà presso l’Area Addestrativa in Contrada “Trasconi” ed avrà inizio alle ore 09:30 con una serie di attività dimostrative condotte dai “Fucilieri dell’Aria” ed il coinvolgimento di assetti di volo.

Coloro che vorranno partecipare potranno parcheggiare il proprio automezzo nella caserma accedendo dall’ingresso di Via Mottola 17, dalle ore 08:00 alle 08:40. Da lì sarà attivo un servizio navetta da e per la Contrada “Trasconi” dove non sarà possibile accedere con automezzi privati.

Vogliamo condividere con la gente cosa sia la nostra Forza Armata: un’Aeronautica che lavora silenziosamente con umiltà, con senso del dovere e con professionalità, che opera e si impegna nel

nome e nel rispetto dei nostri valori fondanti.

Ma anche l’Aeronautica che si proietta con fiducia verso il futuro con quell’anelito di modernità e propensione all’innovazione che la contraddistingue sin dalla nascita.

Siamo consapevoli di essere al servizio del Paese: è il nostro obiettivo e il nostro compito!