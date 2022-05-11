Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 11 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 990
Provincia di Bat: 140
Provincia di Brindisi: 250
Provincia di Foggia: 339
Provincia di Lecce: 564
Provincia di Taranto: 352
Residenti fuori regione: 26
Provincia in definizione: 12
91.823
Persone attualmente positive
505
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 361.436
Provincia di Bat: 97.530
Provincia di Brindisi: 103.076
Provincia di Foggia: 160.884
Provincia di Lecce: 217.787
Provincia di Taranto: 147.000
Residenti fuori regione: 8.199
Provincia in definizione: 3.492