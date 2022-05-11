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Puglia: 1099404 positivi a test corona virus, incremento di 2673 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

11 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 11 maggio 2022

2.673

Nuovi casi

18.478

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 990
Provincia di Bat: 140
Provincia di Brindisi: 250
Provincia di Foggia: 339
Provincia di Lecce: 564
Provincia di Taranto: 352
Residenti fuori regione: 26
Provincia in definizione: 12
91.823

Persone attualmente positive

505

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.099.404

Casi totali

10.758.535

Test eseguiti

999.213

Persone guarite

8.368

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 361.436
Provincia di Bat: 97.530
Provincia di Brindisi: 103.076
Provincia di Foggia: 160.884
Provincia di Lecce: 217.787
Provincia di Taranto: 147.000
Residenti fuori regione: 8.199
Provincia in definizione: 3.492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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