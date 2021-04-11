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Lecce e provincia, vaccini: modalità da domani Comunicazione Asl

11 Aprile 2021
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Di seguito dall’ufficio stampa Asl Lecce:

Come comunicato nell’agenzia regionale di oggi n.384.21, da domani, lunedì 12 aprile, chi ha già effettuato l’adesione alla vaccinazione antiCovid sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati. Da domani sarà consentita parallelamente la vaccinazione con il vaccino Astrazeneca a tutti coloro di età compresa tra i 79 ai 60 anni, senza fragilità, che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi.

L’accesso diretto segue un ordine in base all’anno di nascita: lunedì 12 aprile verranno vaccinati negli hub, oltre a coloro che hanno già confermato l’appuntamento, i cittadini senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942); martedì 13 aprile verranno vaccinati i cittadini senza fragilità di 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

I Punti vaccinali di popolazione Distretto per Distretto:

Campi Salentina
Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo – zona artigianale – Campi Salentina

Casarano
Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Gagliano del Capo
PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Galatina
Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco – Galatina

Gallipoli
Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli

Lecce
Palazzetto dello Sport della Provincia di Lecce, Via Caduti di Nassirya – Trav. Via Merine – Lecce
Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli – Lecce
Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

Maglie
Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

Martano
RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini – Martano

Nardò
Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Poggiardo
Centro Aggregazione Giovanili, Via Pio XX, 50 – Spongano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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