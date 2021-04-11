Di Francesco Santoro:



Trimestre da record in Puglia per donazioni e trapianti. Ad annunciarlo, in occasione della 24esima edizione della Giornata della donazione, è la direzione generale del Policlinico di Bari. «Da gennaio a marzo del 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono stati effettuati tre trapianti di cuore, sette di fegato e 12 di rene (di cui due doppi e due da vivente) – si legge in una nota-. Dei 22 trapianti effettuati 21 sono stati realizzati dalle equipe specialistiche del Policlinico. Tredici donazioni per trentasette organi prelevati, ventidue trapianti effettuati e riduzione delle opposizioni dal 41% al 33%».

Un ottimo risultato «che arriva in un momento in cui la pandemia in tutta Italia sta rendendo molto più complicato il lavoro delle terapie intensive e dei centri trapianto, riducendo i prelievi di organi e anche i trapianti –afferma il coordinatore del Centro regionale trapianti, professor Loreto Gesualdo – eppure» nella struttura ospedaliera barese «gli specialisti sono riusciti a garantire l’attività trapiantologica. A questo si aggiunge un altro importante risultato: per lavorare in condizioni di maggiore sicurezza abbiamo vaccinato in questi giorni non solo i soggetti trapiantati e quelli in attesa di trapianto, ma anche i donatori per i trapianti da vivente».

All’iniziativa ha aderito il Riuniti di Foggia. «Dare il consenso alla donazione è il più grande gesto di generosità e di rispetto per la vita. E’ un percorso sanitario ad alta valenza sociale che ogni anno permette di salvare numerose vite umane- commenta il commissario straordinario Vitangelo Dattoli-. Per questo è di fondamentale importanza l’attività di sensibilizzazione continua dei cittadini e la diffusione della cultura della donazione».