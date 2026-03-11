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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Guerra: rientro dei tre turisti di Ginosa, posticipa di un giorno quello di Martina Franca. Carburanti: anche a 2,60 euro al litro. Situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

11 Marzo 2026
FOTO BENZINA(1)

Sono tornati separatamente i tre turisti di Ginosa che erano bloccati a Doha, capitale del Qatar. Uno ha preso un volo per Milano, con un altro volo il rientro nelle scorse ore per gli altri due.

Slitta da domani a venerdì il volo di rientro per Franco Dimichele, turista di Martina Franca ad Abu Dhabi. Sarebbe rientrato in Italia, in condizioni normali, l’altro ieri. Cambia giorno e cambia compagnia: non Ita ma Emirates.

Situazione carburanti: prezzi in crescita nonostante valutazioni ministeriali, possibili controlli su speculazioni e ipotesi di decreto sulle accise. In Puglia, in autostrada, in un caso registrato il prezzo servito di 2,6 euro al litro.

Al link di seguito lo schema dei prezzi riguardanti i distributori in Puglia, consultabile per qualsiasi distributore d’Italia:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

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