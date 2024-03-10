Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Tennis in carrozzina. Salvatore Vasta trionfa nel Salento, nella finale del 1°Memorial Massimo Greco di scena al CT di Calimera (Le) dal 7 al 10 marzo. Vasta ha coronato il suo percorso nel primo Torneo nazionale wheelchair a Montepremi del 2024 in Italia nonché unico del Sud Italia con una partita perfetta in finale. Il suo gioco, già in crescendo dal primo turno, dove ha compiuto una rimonta memorabile contro Bruno Carlucci, come lui finalista del Master Nazionale FitLab 3.11., ha raggiunto l’apice contro Luca Paiardi, il detentore del Master italiano 2023. Vasta, che aveva già dimostrato tenacia e spirito di adattamento superando in tre set Cippo, vincitore del singolo ai Campionati italiani assoluti tennis weelchair di Palermo dello scorso aprile, ha portato il suo tennis a un livello superiore nella partita conclusiva.

Il risultato finale di 6-2, 6-2 maschera la battaglia intensa vissuta sul campo. Sebbene Paiardi abbia avuto i suoi momenti, è stato Vasta a dominare la scena con una impressionante serie di vincenti. La statistica parla da sola: 47 vincenti rispetto ai 14 di Paiardi, una cifra che non solo sottolinea la supremazia di Vasta, ma testimonia anche la sua precisione e potenza durante gli scambi, soprattutto in risposta.

Vasta ha espresso un gioco aggressivo fin dall’inizio, mantenendo Paiardi in una posizione difensiva per la maggior parte del match. Questa tattica ha fruttato a Vasta non solo un elevato numero di punti diretti, ma ha anche posto le basi per una serie di break che hanno definitivamente portato il match a suo favore.

Il numero di aces e la percentuale di conversione al servizio hanno rafforzato la sua posizione di forza, ma sono stati i vincenti a delineare la narrativa della sua vittoria. Vasta ha dimostrato che, quando si è trattato di chiudere i punti, aveva il coraggio e la determinazione per eseguire colpi decisivi, anche sotto pressione.

Dopo un torneo così combattuto, Vasta emerge non solo come campione del torneo di Calimera (sia in singolo che in doppio con Pasquale Greco), ma anche come un giocatore capace di elevare il suo gioco nei momenti più importanti. Per Paiardi, la finale ha rappresentato un ostacolo troppo grande, ma la sua presenza fino a questo punto del torneo suggerisce che vi saranno altre occasioni per una rivincita.

Hanno organizzato il 1°Memorial Massimo Greco l’ASD Circolo Tennis Calimera e l’associazione “2HE – IO POSSO“, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina. Ha visto protagonisti 22 atleti, di cui due donne, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, in sfida per il montepremi di 3000 euro.

Teatro delle sfide di singolo e doppio previste, è stato l’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi in via Verdi 130 a Calimera (Le) nato nel 1978: presenta quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto.

“Questo torneo, dedicato alla memoria di mio figlio Massimo, è un tributo al suo impegno civile e alla sua passione per lo sport. Siamo felici che il suo spirito continui a vivere attraverso eventi che promuovono valori così importanti”. (Antonio Greco)

Per informazioni cell. 3339702415 – 3292727956 – 3208655826.

Il 1° MEMORIAL MASSIMO GRECO, organizzato con il supporto del Fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e tecnico nazionale Enrico Ranieri, gode del patrocinio di Federazione Italiana Tennis e Padel, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.