Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo i primi weekend di successo, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico e la presenza di numerosi ospiti tra anteprime e proiezioni speciali, il Sudestival prosegue il suo viaggio lungo un inverno con nuovi appuntamenti imperdibili. Il Festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma, è ormai nel vivo della programmazione: dopo l’avvio dei Concorsi e la serata con il premio “Buona la Prima!” a Lorenza Indovina, anche le prossime settimane riservano tanti momenti all’insegna del cinema di qualità.

Lanciata nel fine settimana di apertura con la proiezione per il cinquantenario di Novecento alla presenza di Stefania Sandrelli come ospite d’onore, la retrospettiva “Gli imprescindibili” di questa edizione dedicata a Bernardo Bertolucci continua con altre proposte di rilievo. Il Sudestival vuole omaggiare il grande regista ripercorrendo il suo lavoro con una selezione che intende rileggere il primo Bertolucci attraverso il suo dialogo con la storia, la politica, l’identità culturale e il linguaggio cinematografico, nel solco della vocazione del festival a riconnettere grandi maestri al pubblico contemporaneo. Come prossimo titolo, il 14 febbraio sarà proiettato Prima della rivoluzione (1964): il protagonista è Fabrizio, giovane borghese inquieto interpretato da Francesco Barilli, che vive il conflitto tra l’impegno politico, le aspettative familiari e un sentimento amoroso che lo destabilizza. L’incontro con la zia Gina, incarnata da Adriana Asti, apre una frattura profonda tra desiderio di cambiamento e ritorno all’ordine. Il 21 febbraio sarà la volta de Il conformista (1970), in cui Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) cerca disperatamente la normalità, fino ad aderire al potere fascista. Accanto a lui c’è Giulia (Stefania Sandrelli), moglie ingenua e conformista quanto basta per non fare domande. Coinvolto in una missione che tocca il suo ex professore di filosofia, Marcello incarna il conformismo come rinuncia morale e adesione alla violenza. Per concludere la sezione, il 28 febbraio è prevista la proiezione dell’intramontabile Ultimo tango a Parigi (1972), con copia proveniente dal CSC-Cineteca Nazionale. I protagonisti sono Paul, americano segnato da un lutto profondo, interpretato da Marlon Brando, e Jeanne, giovane donna in cerca di una via di fuga che ha il volto di Maria Schneider. I due danno vita a una relazione fondata sull’anonimato e sul corpo, nel tentativo di tenere lontani sentimenti e passato. Ma il bisogno di riconoscimento e la sofferenza finiscono per incrinare l’equilibrio, portando il rapporto verso un esito tragico.

Unico festival di cinema in Italia diretto e organizzato da docenti, il Sudestival dedica grande attenzione ed energie alle Masterclass, sezione che coinvolge con grande entusiasmo centinaia di giovani studenti del territorio. È un momento di arricchimento e di confronto lungo un inverno, che anche quest’anno porta nomi di fama internazionale a interloquire con gli studenti delle scuole superiori. Dopo il successo dei primi incontri che hanno visto come protagonisti Michela Andreozzi, Emilio Della Chiesa e Marco Tullio Giordana, il 13 febbraio a intervenire sarà Duccio Cimatti, direttore della fotografia del film Zamora di Neri Marcorè, che inviterà i ragazzi a riflettere sul tema “Fotografie in movimento: il ruolo del direttore della fotografia nel film”. Si continua il 4 marzo con il regista e sceneggiatore Antonio Padovan, protagonista dell’incontro “Dall’idea all’opera: la regia de Il grande passo“, mentre il 5 marzo sarà l’occasione di immergersi nel mondo delle serie tv attraverso Hype di Fabio Mollo: il regista sarà presente insieme allo sceneggiatore Salvatore De Mola, al produttore Silvio Maselli e all’attore Luka Zunic per l’incontro “Le specificità della narrazione seriale”. Gran finale delle Masterclass il 14 marzo con Michele Braga, autore della colonna sonora di Mixed by Erry di Sydney Sibilia, pronto ad incantare gli studenti con “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico”. Accanto alle Masterclass per i più giovani, prosegue la sezione Kids dedicata ai bambini delle scuole primarie della città, con la direzione artistica di Marino Guarnieri, regista e illustratore, già presidente di ASIFA Italia. Come ultime due proiezioni della sezione, già accolta con grande entusiasmo, sono in programma Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi il 20 febbraio e La piccola Amélie di Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade il 27 febbraio .

Continuano gli appuntamenti con il concorso DOC, con altre quattro proiezioni alla presenza dei rispettivi registi. Il 12 febbraio verrà omaggiata un’icona intramontabile della musica italiana con Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli, un ritratto appassionato di Rino Gaetano che attraverso materiali d’archivio e testimonianze porta dietro le quinte della carriera del celebre cantautore. Il 19 febbraio è la volta di Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo, docufilm dedicato al padre Nino D’Angelo: un diario intimo che segue l’artista durante la preparazione di un concerto-evento, intrecciando prove, ricordi e incontri familiari. Il concorso va avanti il 26 febbraio con Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini, un percorso nella carriera e nel pensiero di Francesco De Gregori che indaga il rapporto tra le sue canzoni e il pubblico, rivelando un artista in costante dialogo con il presente. Infine, chiude la sezione il 5 marzo Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia, un racconto per immagini del mondo poetico e musicale di Brunori Sas, tra vita quotidiana, scrittura e palcoscenico.

Prosegue anche il concorso Lungometraggi: il 13 febbraio Mara Fondacaro presenterà il suo film Il primo figlio, in cui una coppia in attesa di un bambino si trasferisce in una casa isolata e la gravidanza riapre un lutto mai elaborato, trasformando l’attesa in un percorso segnato da paura e ossessione. Il 20 febbraio toccherà invece a Breve storia d’amore, proiettato alla presenza della regista Ludovica Rampoldi, in cui un incontro in un bar dà inizio a una relazione segreta tra due persone già legate ad altri. Quello che sembra un rapporto occasionale si complica rapidamente, coinvolgendo anche chi li circonda. A chiudere la sezione, il 27 febbraio , sarà il regista e attore protagonista Giovanni Esposito che presenterà Nero, la storia di un delinquente di mezza età che vive di piccoli reati per mantenere la sorella. Dopo una rapina finita male, l’uomo scopre di possedere un dono misterioso che lo rende oggetto di attenzioni pericolose, trascinandolo in una spirale sempre più oscura.

Giunto alla sua 26esima edizione, il Sudestival afferisce all’AFIC, è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di Monopoli.

LE SEZIONI

MASTERCLASS

13 febbraio – “Fotografie in movimento: il ruolo del direttore della fotografia nel film”: Zamora di Neri Marcorè . Incontro con Duccio Cimatti , direttore della fotografia.

. Incontro con , direttore della fotografia. 4 marzo – “Dall’idea all’opera: la regia”. Incontro con Antonio Padovan .

. 5 marzo – “Le specificità della narrazione seriale”: Hype di Fabio Mollo . Incontro con Fabio Mollo , regista, Salvatore De Mola , sceneggiatore, Silvio Maselli , produttore, Luka Zunic , attore.

. Incontro con , regista, , sceneggiatore, , produttore, , attore. 14 marzo – “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico”: Mixed by Erry di Sydney Sibilia. Incontro con Michele Braga, autore della colonna sonora.

GLI IMPRESCINDIBILI: LA RETROSPETTIVA DEDICATA A BERNARDO BERTOLUCCI

14 febbraio – Prima della rivoluzione (1964)

21 febbraio – Il conformista (1970)

28 febbraio – Ultimo tango a Parigi (1972)

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

13 febbraio – Il primo figlio di Mara Fondacaro

20 febbraio – Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

27 febbraio – Nero di Giovanni Esposito

CONCORSO DOC

12 febbraio – Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli

19 febbraio – 18 giorni di Toni D’Angelo

26 febbraio – Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini

5 marzo – Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia

CORTA È LA NOTTE – 7 MARZO

Un’esperienza in più di Alessandro Guida , Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute”

, Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute” Libera Uscita di Michele Saia

Sogni di Giulio Maroncelli

Kill Time di Niccolò Forcella

10 Minuti di Roberta Palmieri

Macchina continua di Ruben Gagliardini

La clessidra umana di Elia Bei

La bambina di carta di Fabio Vasco

Jusq’au prochain souffle di Andrea Di Salvatore

SUDESTIVAL KIDS

20 febbraio – Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi

27 febbraio – La piccola Amélie di Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade

I Media Partner del Sudestival sono La Rivista del Cinematografo, Cinemaitaliano.info, FilmTv, Taxidrivers, RadioNorba.

Partner tecnici: Peugeot –Tartarelli Automotive di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello, Masseria Resort “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli, A C-Caste, Monholiday, “GiùinLab-Ceramiche delle Puglie”, Panalight, Canale 7, Fax. Il bike sharing del Sudestival: Vaimoo

Il Sudestival riceve il bollino “Eco Event Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus.

Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.sudestival.org –

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