Di seguito un comunicato diffuso da Uil poste Taranto:

Solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia l’incidente avvenuto ieri mattina presso l’Ufficio Postale di Massafra Centro, dove una finestra blindata ha improvvisamente ceduto colpendo una lavoratrice mentre tentava di aprirla. La collega, ferita alla testa e alla spalla, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario e gli ispettori del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

“È inaccettabile che nei luoghi di lavoro, e in particolare in ambienti aperti al pubblico come gli uffici postali, si possa ancora rischiare la vita a causa della mancanza di manutenzione – dichiara il segretario regionale UILPoste Puglia, Giuseppe Manfuso. – Non si può parlare di fatalità: quando una struttura cede, significa che non è stata posta la dovuta attenzione alla sicurezza.”

Secondo quanto emerso, il Direttore dell’ufficio aveva già aperto un ticket di segnalazione per evidenziare il malfunzionamento della finestra, una circostanza che rende l’accaduto ancora più grave. “Se il problema era noto e non sono stati presi provvedimenti immediati – prosegue Manfuso – la responsabilità non può che ricadere su chi doveva assicurare un intervento tempestivo. Il rischio era noto e si è preferito attendere, fino a quando si è sfiorata la tragedia.”

A seguito dell’incidente, la finestra sarebbe stata “riparata” con dei bulloni fissati al telaio, un intervento che ne impedirebbe l’apertura. “Ci chiediamo chi abbia autorizzato una simile soluzione e se tale misura non comprometta ulteriormente la sicurezza e la salubrità dei locali – aggiunge Manfuso –. Sigillare le finestre, infatti, priva gli ambienti della possibilità di garantire un adeguato ricambio d’aria, con potenziali conseguenze negative anche per la salute dei lavoratori e dei cittadini. Non basta rimediare in modo improvvisato: servono verifiche tecniche serie e manutenzioni certificate.”

UILPoste Puglia ribadisce che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è un costo ma un obbligo morale e giuridico. “Ogni giorno donne e uomini garantiscono con professionalità un servizio essenziale ai cittadini – conclude Manfuso –. È dovere dell’azienda e delle istituzioni fare in modo che tornino a casa incolumi. Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna per restare vivi a fine turno.”

Anche il coordinatore territoriale UIL Taranto, Gennaro Oliva, interviene sull’accaduto, sottolineando la necessità di una riflessione più ampia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici: “L’incidente di Massafra dimostra ancora una volta quanto sia urgente un piano concreto di tutela della sicurezza, non solo per i dipendenti ma anche per i cittadini che ogni giorno frequentano gli uffici postali. La sicurezza deve essere una priorità condivisa da tutti: non esiste servizio efficiente se non è sicuro. Serve un controllo costante delle strutture e una reale cultura della prevenzione, perché ogni misura di tutela adottata in tempo può salvare vite.”