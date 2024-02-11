Zone di Campania e Lombardia in allerta arancione oggi per temporali, per altre regioni il rischio idrogeologico è da codice giallo (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per dodici-diciotto ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Puglia, con locali raffiche di burrasca forte. Si prevedono mareggiate lungo
le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.