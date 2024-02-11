Alle 11 il secondo corso mascherato del carnevale di Putignano, edizione 630. Non è l’unica manifestazione sul tema oggi in Puglia dove il carnevale ha tradizioni consolidate in varie località come Gallipoli. Manfredonia e Massafra.

Oggi a Putignano il greatest show comprende, a parte la sfilata di carri, anche la musica dal pomeriggio. Carnevale di Putignano in cui si svolgerà il corso mascherato anche dopodomani, martedì grasso, e domenica prossima con il carro vincitore che sarà proclamato da Amadeus fresco del successo al festival di Sanremo.

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Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane:



In occasione della 630^ edizione del Carnevale di Putignano, Poste Italiane attiverà domenica 11 febbraio, su richiesta della Fondazione Carnevale di Putignano, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Nell’occasione, dalle ore 9.30 alle 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito all’interno del Museo Civico Principe Romanazzi in Piazza Plebiscito.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Ufficio Postale Bari 1, Sportello Filatelico – Piazza Umberto I, 33/A – 70121 Bari.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.