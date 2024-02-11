rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Carnevale di Putignano: oggi il secondo corso mascherato Edizione 630: anche l'annullo filatelico

11 Febbraio 2024
Annullo Carnevale Putignano 2024

Alle 11 il secondo corso mascherato del carnevale di Putignano, edizione 630. Non è l’unica manifestazione sul tema oggi in Puglia dove il carnevale ha tradizioni consolidate in varie località come Gallipoli. Manfredonia e Massafra.

Oggi a Putignano il greatest show comprende, a parte la sfilata di carri, anche la musica dal pomeriggio. Carnevale di Putignano in cui si svolgerà il corso mascherato anche dopodomani, martedì grasso, e domenica prossima con il carro vincitore che sarà proclamato da Amadeus fresco del successo al festival di Sanremo.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane:

In occasione della 630^ edizione del Carnevale di Putignano, Poste Italiane attiverà domenica 11 febbraio, su richiesta della Fondazione Carnevale di Putignano, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale

Nell’occasione, dalle ore 9.30 alle 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito all’interno del Museo Civico Principe Romanazzi in Piazza Plebiscito.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Ufficio Postale Bari 1, Sportello Filatelico – Piazza Umberto I, 33/A – 70121 Bari.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione