Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; piogge isolate sui settori adriatici della Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Possibili precipitazioni a carattere nevoso al di sopra di 400-600 m sul Gargano, con apporti al suolo deboli o localmente moderati. Venti forti settentrionali su tutto il territorio regionale, in intensificazione serale su Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.