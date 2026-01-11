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Lecce-Parma a pranzo, la serie C girone C, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

11 Gennaio 2026
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Oggi è probabilmente la giornata più importante del campionato. La testa della serie A si affida al leccese Antonio Conte mentre in zona salvezza è di grande importanza uno scontro diretto come Lecce-Parma. Inizio alle 12,30.

Serie C: nel girone C fra le partite in programma oggi Casarano-Atalanta U23 (ore 12,30) e Monopoli-Siracusa (ore 14,30).

Serie D girone H: Città di Fasano-Gravina in Puglia, Francavilla in Sinni-Pompei, Nola-Real Normanna, Sarnese-Afragolese (ore 14,30); Acerrana-Ferrandina, Fidelis Andria-Barletta, Heraclea-Paganese, Virtus Francavilla Fontana-Manfredonia (ore 15); Nardò-Martina (ore 16,30).

Eccellenza pugliese: Bitonto-Unione calcio Bisceglie, Brilla Campi-Gallipoli, Foggia Incedit-Polimnia, Galatina-Nuova Spinazzola, Ugento-Brindisi (ore 14,30); Atletico Acquaviva-Atletico Racale, Toma Maglie-Taurisano (ore 15); Bisceglie-Soccer Massafra (ore 15,30); Canosa-Novoli (ore 16); Taranto-Virtus Mola (ore 18).

 

 

 

 

 

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