È come se fossero state due partite.

Ottimo inizio del Lecce in vantaggio dopo 53 secondi. Rete di Stulic. Controllo della partita e anche un palo colpito da un tiro di Malé.

Ad inizio del secondo tempo, intervento scoordinato e sconsiderato dell’attaccante salentino Banda. Espulso. Uscito dal campo in lacrime, consapevolmente per i problemi che avrebbe causato alla squadra. Supremazia totale del Parma e pareggio con autogol di Thiago Gabriel. Vantaggio degli emiliani grazie alla rete di Pellegrino. Poi anche un palo, colpito da Oristano. Nel recupero espulso un altro giallorosso, Gaspar, e Lecce in nove.

Il Lecce resta a 17 punti in classifica del campionato di calcio di serie A, fallisce il confronto con una concorrente diretta per la salvezza (il Parma si porta a 21 punti) e ora, di seguito, avrà fra mercoledì e domenica Inter e Milan entrambe in trasferta, poi la Lazio in casa.

Si fa difficile.