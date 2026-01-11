rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Lecce-Parma 1-2 Calcio

11 Gennaio 2026
IMG 20260111 WA0015

È come se fossero state due partite.

Ottimo inizio del Lecce in vantaggio dopo 53 secondi. Rete di Stulic. Controllo della partita e anche un palo colpito da un tiro di Malé.

Ad inizio del secondo tempo, intervento scoordinato e sconsiderato dell’attaccante salentino Banda. Espulso. Uscito dal campo in lacrime, consapevolmente per  i problemi che avrebbe causato alla squadra. Supremazia totale del Parma e pareggio con autogol di Thiago Gabriel. Vantaggio degli emiliani grazie alla rete di Pellegrino. Poi anche un palo, colpito da Oristano. Nel recupero espulso un altro giallorosso, Gaspar, e Lecce in nove.

Il Lecce resta a 17 punti in classifica del campionato di calcio di serie A, fallisce il confronto con una concorrente diretta per la salvezza (il Parma si porta a 21 punti) e ora, di seguito, avrà fra mercoledì e domenica Inter e Milan entrambe in trasferta, poi la Lazio in casa.

Si fa difficile.

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione