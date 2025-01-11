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La Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

11 Gennaio 2025
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È previsto anche un considerevole calo delle temperature. Tra le regioni d’Italia in allerta per temporali oggi c’è la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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