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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Il sindaco di Martina Franca nuovo coordinatore Anci giovani Puglia Gianfranco Palmisano eletto stamattina

11 Gennaio 2025
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Gianfranco Palmisano è stato eletto coordinatore regionale Anci giovani. Il sindaco di Martina Franca era candidato unico e stamattina nell’assemblea di Bari è stata dunque formalizzata la nomina.

 

 

 

 

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