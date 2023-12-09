Di seguito il comunicato:
L’associazione Pro Loco APS di Torre Santa Susanna, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza “Il viaggio dell’olio: raccontiaMOLO”, itinerario tra storia, tradizione agricola e gastronomia locale, legate alla produzione dell’olio. Due giornate di manifestazioni patrocinate dalla Regione Puglia e dal Comune di Torre S. Susanna nell’ambito dell’avviso 2023 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.
Domenica 10 dicembre, alle 16:00 “Pettole Che bontà” laboratorio didattico di cucina tradizionale per bambini da 8 a 12 anni; a partire dalle 17:00 visite guidate all’interno del frantoio ipogeo; a seguire “La Pettolata dell’Immacolata”.
La serata sarà allietata dalla musica natalizia degli Zampognari dell’Alta Murgia e da un ottimo vino novello. Infine, Babbo Natale offrirà regali a tutti i bambini presenti.
Per Info 320 11 66 175.
Spesa finanziata con l’avviso anno 2023 per l’erogazione di contributi alla associazioni turistiche Pro Loco della Regione Puglia