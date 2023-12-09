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Torre Santa Susanna: pettole che bontà Nel pomeriggio

10 Dicembre 2023
Pettolata Pro Loco 3

Di seguito il comunicato:

L’associazione Pro Loco APS di Torre Santa Susanna, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,  organizza “Il viaggio dell’olio: raccontiaMOLO”, itinerario tra storia, tradizione agricola e gastronomia locale, legate alla produzione dell’olio. Due giornate di manifestazioni patrocinate dalla Regione Puglia e dal Comune di Torre S. Susanna nell’ambito dell’avviso 2023 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.

Domenica 10 dicembre, alle 16:00 “Pettole Che bontà” laboratorio didattico di cucina tradizionale per bambini da 8 a 12 anni;  a partire dalle 17:00 visite guidate all’interno del frantoio ipogeo; a seguire “La Pettolata dell’Immacolata”.

La serata sarà allietata dalla musica natalizia degli Zampognari dell’Alta Murgia e da un ottimo vino novello. Infine, Babbo Natale offrirà regali a tutti i bambini presenti.

Per Info 320 11 66 175.

Spesa finanziata con l’avviso anno 2023 per l’erogazione di contributi alla associazioni turistiche Pro Loco della Regione Puglia

 


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