Secondo le ricostruzioni dell’accaduto il frecciarossa era fermo, nella zona di Faenza. Si trattava del treno partito alle 12,57 da Lecce verso Venezia. Per cause da dettagliare è stato urtato da un treno regionale. L’incidente ferroviario fra i due treni si è verificato in serata. Diciassette feriti, stando ad un primo bilancio. Disagi al traffico ferroviario in queste ore anche per altri treni riguardanti la Puglia.

(foto: tratta da vigili del fuoco)

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia (aggiornamento delle 21,50):



Aggiornamento – ore 21:50

La circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza a seguito di un urto tra due treni.

Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione.

Prosegue l’intervento dei tecnici, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Il treno FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09) : è fermo dalle ore 19:38 nei pressi di Forlì.

Il treno R 1742 Pesaro (18:15) – Bologna Centrale (20:34) è fermo dalle ore 20:42 nei pressi di Forlì.

E’ in corso l’affiancamento di un altro treno per effettuare un trasbordo e consentire ai viaggiatori di entrambi i treni la prosecuzione del viaggio fino a Bologna Centrale, dove è presente personale di Assistenza clienti Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55) : il treno è fermo dalle ore 21:15 a Rimini.

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05) : il treno è fermo dalle ore 20:10 a Faenza.

• FR 9810 Pescara (17:54) – Milano Centrale (22:30) : il treno è fermo dalle ore 20:14 a Rimini.

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) – Ancona (22:42) : il treno è fermo dalle ore 20:58 a Bologna Centrale.

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40) : il treno è fermo dalle ore 20:07 a Cesena.

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