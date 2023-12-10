rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Scontro nel ravennate fra il treno Lecce-Venezia ed un regionale: 17 feriti In serata. Traffico ferroviario temporaneamente bloccato tra Faenza e Forlì

10 Dicembre 2023
202256526 86ade463 03bb 4fe4 a76c cc3d2ce1a360

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto il frecciarossa era fermo, nella zona di Faenza. Si trattava del treno partito alle 12,57 da Lecce verso Venezia. Per cause da dettagliare è stato urtato da un treno regionale. L’incidente ferroviario fra i due treni si è verificato in serata. Diciassette feriti, stando ad un primo bilancio. Disagi al traffico ferroviario in queste ore anche per altri treni riguardanti la Puglia.

(foto: tratta da vigili del fuoco)

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia (aggiornamento delle 21,50):

Aggiornamento – ore 21:50

La circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza a seguito di un urto tra due treni.

Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione.

Prosegue l’intervento dei tecnici, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Il treno FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): è fermo dalle ore 19:38 nei pressi di Forlì.

Il treno R 1742 Pesaro (18:15) – Bologna Centrale (20:34) è fermo dalle ore 20:42 nei pressi di Forlì.

E’ in corso l’affiancamento di un altro treno per effettuare un trasbordo e consentire ai viaggiatori di entrambi i treni la prosecuzione del viaggio fino a Bologna Centrale, dove è presente personale di Assistenza clienti Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55): il treno è fermo dalle ore 21:15 a Rimini.
• FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05): il treno è fermo dalle ore 20:10 a Faenza.
• FR 9810 Pescara (17:54) – Milano Centrale (22:30): il treno è fermo dalle ore 20:14 a Rimini.
FR 8825 Milano Centrale (18:50) – Ancona (22:42): il treno è fermo dalle ore 20:58 a Bologna Centrale.
• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno è fermo dalle ore 20:07 a Cesena.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione