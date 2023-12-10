Di seguito alcuni comunicati:
Domenica 10 dicembre (ore 19 – ingresso 12 – riduzioni 10/6 euro) alle Manifatture Knos di Lecce si conclude la prima edizione di Altre Latitudini, rassegna, ideata e organizzata da Principio Attivo Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia e in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce. L’attore e regista pugliese Michele Sinisi (Premio della critica 2016, finalista nel 2014 e nel 2008 e più volte segnalato per i Premi Ubu), porterà in scena Amleto, una riscrittura poetica e visionaria del capolavoro di William Shakespeare prodotta da Elsinor/Progetto Farsa, in coproduzione con Festival Castel dei Mondi. Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine la sua storia. I fatti, i personaggi sono tutti caduti davanti ai suoi occhi e malgrado i suoi desideri deve confrontarsi con ciascuno di questi, prendere delle decisioni. La tragedia sta nel fatto che deve comunque risolvere la sua storia da solo. La storia è quella che tutti noi conosciamo; il testo shakespeariano è smontato e reintrodotto sulla scena attraverso un soliloquio. Amleto contiene nella sua testa la memoria fastidiosa di tutti. Polonio, Re Claudio, Ofelia, Laerte, la madre Gertrude, l’attore della compagnia girovaga: tutti assenti. L’unica compagnia reale sarà il fantasma del padre che, in quanto tale, lo metterà al corrente di ciò che veramente è successo. Le sedie vuote saranno le uniche testimoni della sua esperienza. Quella di Amleto è una tragedia che sfugge alle analisi o che le accetta tutte mentre racconta di un uomo che rifiuta tutto. Rimane il mistero di un essere umano chiuso in una stanza assillato da ricordi e immagini da cui non vede l’ora di liberarsi. L’intensità favolosa delle sue utopie che non riesce a sostenere. Info www.principioattivoteatro.it. Prenotazioni 3894755191 – 3277372824.
Claudia Crabuzza e Massimo Donno a Zollino
Nelle sale di Palazzo Mandurino in Piazza San Pietro a Zollino continua la rassegna Musica a Palazzo!, ideata e realizzata in collaborazione con l’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Domenica 10 dicembre la serata prenderà il via alle 17 con lo spettacolo-concerto Difesa di Violeta Parra con Claudia Crabuzza (voce e guitalele). Le più intense composizioni dell’artista cilena, madre di tutta la canzone latino americana, si svelano grazie a nuovi adattamenti in italiano. A seguire Homo Faber. Massimo Donno racconta Fabrizio de André. Una voce e una chitarra, quelle del cantautore salentino, per raccontare Faber, la sua Genova, il suo amore, la sua anarchia, la sua solitudine. Un viaggio, che inizia nel 1940 e finisce nel 1999, che parte da Genova e finisce a Milano, che esplora tutto ciò che accade tra “Tutto Fabrizio De André” del 1966 ed “Anime Salve” del 1996. Trent’anni di musica, poesia, posizioni ideologiche e politiche, vicende umane in un’Italia in continuo movimento. La serata sarà arricchita da degustazioni enogastronomiche. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 0836600282.Petrichor di Andrea Baccassino da Nasca Il teatro a Lecce
Prosegue Unica – Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca – Il teatro a Lecce, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio. Domenica 10 dicembre alle 19 (ingresso con contributo associativo) appuntamento con Petrichor di Andrea Baccassino (voce, tastiere, basso, chitarra, sequenze). Le musiche si ispirano a sonorità rock, prog, alla musica etnica ed elettronica, al synth pop, alla world music. I testi (in italiano, inglese e dialetto salentino) parlano di umanità, di natura, di politica, di lavoro, di coscienza collettiva, di amore e di magia. Petrichor propone un repertorio di inediti, in un mix di canzoni e brani strumentali dalla forte carica sonora. I testi trattano tematiche vicine alla vita di tutti i giorni: immigrazione, difficoltà a trovare lavoro, nuove tecnologie, social network, con un occhio particolare alla Natura, alla distruzione dell’ambiente e del clima, all’uomo, senza dimenticarsi del vero motore della nostra esistenza: l’Amore. Scrittore, autore, cabarettista, produttore e regista cinematografico, musicista, compositore, cantautore, editore, Andrea Baccassino si è formato alla Scuola Holden di Torino (diretta da Alessandro Baricco) e alla Piccola Scuola di Scrittura Creativa di Padova (diretta da Giulio Mozzi). Nel corso degli anni ha scritto per il teatro e il cinema e ha pubblicato racconti su giornali e riviste locali e su antologie collettive. Nel 2002 ha curato la traduzione in dialetto salentino di “Le avventure di Pinocchio” di Collodi e ha pubblicato “La caduta dell’Impero Romano”, il suo primo romanzo. Info 3474741759 – nasca@ippolitochiarello.it.
Creatività e impresa – Ideare, progettare e comunicare alle Officine Cantelmo di Lecce
Lunedì 11 dicembre (dalle 15 alle 19) la Mediateca delle Officine Cantelmo di Lecce ospita l’ultimo appuntamento di “Creatività e impresa: ideare, progettare e comunicare“. Il percorso formativo, ideato e coordinato dalla Cooperativa Coolclub e dal SEI Festival, e cofinanziato dal Single market programme dell’Unione Europea, prevede quattro incontri di approfondimento su temi cruciali per la nascita, lo sviluppo e la crescita delle imprese culturali e creative in particolare nel settore dello spettacolo dal vivo. Per l’incontro conclusivo il giornalista e addetto stampa Pierpaolo Lala, vicepresidente della Cooperativa Coolclub, terrà il modulo conclusivo “Comunicare Creativamente Cultura“, valido anche per il riconoscimento dei crediti formati dell’Ordine dei giornalisti. La comunicazione è un elemento chiave nel settore culturale e creativo per raggiungere e coinvolgere il pubblico e gli addetti ai lavori in un panorama mediatico sempre più affollato. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Info 3492561471 – workshop@coolclub.it.
Lunedì 11 dicembre (ore 21 – ingresso 10 euro + dp) lo Spazio Murat in Piazza del Ferrarese a Bari accoglierà Nabihah Iqbal, una delle dj e produttrici più interessanti della scena londinese. Con un Master di storia Africana a Cambridge ed esperienze in ambito di diritti umani Nabihah, già Throwing Shade, ha deciso di rinunciare al suo nome d’arte per cominciare a produrre musica con il proprio nome di battesimo. Il suo album di debutto uscito per Ninja Tune, ‘Weighing of the Heart’, è stato per l’artista una forte presa di posizione per affermare con orgoglio il suo essere donna e musicista asiatica-britannica. Le origini asiatiche di Nabihah Iqbal sono tornate a galla nell’ultimo album Dreamer, pubblicato nel 2023 dopo un periodo travagliato, frutto anche di una permanenza “forzata” in Pakistan. Sul palco anche Populous, nome d’arte di Andrea Mangia, dj e produttore salentino, noto per il suo approccio globale al fare musica. Con un background in musicologia, Populous si è sempre interessato a generi e stili musicali disparati, il che si riflette nell’output del progetto Populous e nella sua attenzione ai suoni latinoamericani rifratti attraverso una lente europea.
La rassegna proseguirà poi con un doppio appuntamento con l’eclettica cantautrice Maria Antonietta, una delle voci più amate dell’alternative italiano, alle Officine Cantelmo di Lecce (venerdì 15) ed Eremo Club di Molfetta (sabato 16). Doppio concerto anche per la cantautrice Daniela Pes, Premio Tenco 2023 come Miglior opera prima con l’album Spira (giovedì 21 all’Officina degli Esordi di Bari e venerdì 22 al Mercato Nuovo di Taranto). L’Officina degli Esordi di Bari accoglierà anche i dj set della cosmopolita musicista, produttrice e dj brasiliana Emmanuelle e Barbara Laneve aka Laneige (sabato 23) e della dj e conduttrice radiofonica Elena Colombi (venerdì 29). Alle Officine Cantelmo di Lecce spazio anche alla produzione speciale tutta salentina con Chiara Turco, Cristiana Verardo, Matilde Davoli e Lucia Manca (mercoledì 27) e alla serata con la cantautrice e vocalist giramondo Marta Del Grandi e Lauryyn con i suoi brani tra sonorità hip hop, soul, r&b ed elettroniche internazionali (giovedì 28). Ultimo concerto sabato 30 dicembre (ore 21 – ingresso libero) nella Chiesa di Sant’Antonio Da Padova ad Alberobello con l’arpista Kety Fusco affiancata dai visual a cura di Marica de Michele.
Fino a domenica 7 gennaio (da martedì a domenica – ore 10:30/18:30 – ingresso 4 euro, ridotto 3 euro) nel Museo del Territorio – Casa Pezzolla, in collaborazione con Associazione 24FPS e Cubo – Contenitore Creativo e l’Associazione Culturale Spine, sarà allestita la mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare“. Nonostante i cambiamenti degli ultimi anni – sempre più registe vincono riconoscimenti nei più prestigiosi festival mondiali – molti nomi femminili della storia del cinema restano ancora nascosti. La mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare” nasce dall’esigenza di raccontare le loro storie attraverso un percorso di testi e illustrazioni grazie ai disegni di Mara Cerri, Elenia Beretta, Cecilia Sammarco, Maria Giulia Chistolini, Simona Iamonte, Daniela Goffredo, Monica Lasagni, Alessia Bevilacqua e Isabella Bersellini. Sono state selezionate ventiquattro registe di provenienza ed epoche diverse, dal 1873 ad oggi: cineaste, pioniere, attiviste, donne a volte lontane dai circuiti dominanti che hanno rovesciato con determinazione le regole dell’industria audiovisiva dando a spettatrici e spettatori la possibilità di riconoscersi e ritrovarsi in personaggi rappresentati secondo differenti e nuovi punti di vista. Un dialogo tra diverse forme d’arte, tra cinema, illustrazione ed editoria, per creare un racconto corale e dare forza alla narrazione sul lavoro delle donne.
Muse è una rassegna organizzata dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, le amministrazioni comunali di Bari, Lecce, Fasano, Molfetta, Taranto e Alberobello e in partenariato con Associazione 24Fps e Cubo Contenitore Creativo, I-Jazz, Italian Music Festival, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Associazione Spine, Cooperativa Serapia, Distretto Puglia Creativa, Compagnia ResExtensa, Compagnia Licia Lanera, Coolclub, Accademia di Belle Arti di Bari, I.I.S.S Basile Caramia – Gigante di Locorotondo e Alberobello, Officina degli Esordi di Bari, Officine Cantelmo di Lecce, Museo Archeologico di Egnazia, Eremo Club di Molfetta, Mercato Nuovo di Taranto.