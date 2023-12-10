Di seguito alcuni comunicati:

Creatività e impresa – Ideare, progettare e comunicare alle Officine Cantelmo di Lecce Lunedì 11 dicembre (dalle 15 alle 19) la Mediateca delle Officine Cantelmo di Lecce ospita l’ultimo appuntamento di “ Creatività e impresa: ideare, progettare e comunicare “. Il percorso formativo, ideato e coordinato dalla Cooperativa Coolclub e dal SEI Festival , e cofinanziato dal Single market programme dell’Unione Europea , prevede quattro incontri di approfondimento su temi cruciali per la nascita, lo sviluppo e la crescita delle imprese culturali e creative in particolare nel settore dello spettacolo dal vivo. Per l’incontro conclusivo il giornalista e addetto stampa Pierpaolo Lala , vicepresidente della Cooperativa Coolclub, terrà il modulo conclusivo “ Comunicare Creativamente Cultura “, valido anche per il riconoscimento dei crediti formati dell’Ordine dei giornalisti. La comunicazione è un elemento chiave nel settore culturale e creativo per raggiungere e coinvolgere il pubblico e gli addetti ai lavori in un panorama mediatico sempre più affollato. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Info 3492561471 – workshop@coolclub.it .

Prosegue Unica – Fuoribordo , seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca – Il teatro a Lecce , realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio. Domenica 10 dicembre alle 19 ( ingresso con contributo associativo ) appuntamento con Petrichor di Andrea Baccassino (voce, tastiere, basso, chitarra, sequenze). Le musiche si ispirano a sonorità rock, prog, alla musica etnica ed elettronica, al synth pop, alla world music. I testi (in italiano, inglese e dialetto salentino) parlano di umanità, di natura, di politica, di lavoro, di coscienza collettiva, di amore e di magia. Petrichor propone un repertorio di inediti, in un mix di canzoni e brani strumentali dalla forte carica sonora. I testi trattano tematiche vicine alla vita di tutti i giorni: immigrazione, difficoltà a trovare lavoro, nuove tecnologie, social network, con un occhio particolare alla Natura, alla distruzione dell’ambiente e del clima, all’uomo, senza dimenticarsi del vero motore della nostra esistenza: l’Amore. Scrittore, autore, cabarettista, produttore e regista cinematografico, musicista, compositore, cantautore, editore, Andrea Baccassino si è formato alla Scuola Holden di Torino (diretta da Alessandro Baricco) e alla Piccola Scuola di Scrittura Creativa di Padova (diretta da Giulio Mozzi). Nel corso degli anni ha scritto per il teatro e il cinema e ha pubblicato racconti su giornali e riviste locali e su antologie collettive. Nel 2002 ha curato la traduzione in dialetto salentino di “Le avventure di Pinocchio” di Collodi e ha pubblicato “La caduta dell’Impero Romano”, il suo primo romanzo. Info 3474741759 – nasca@ippolitochiarello.it .

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Domenica 10 a Savelletri e lunedì 11 dicembre a Bari con due appuntamenti tra musica e danza prosegue la rassegna Muse , organizzata dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia e in partenariato con numerose realtà pubbliche e private. Domenica (ore 17 – ingresso 10 euro + dp) le sale del Museo Archeologico di Egnazia a Savelletri (frazione di Fasano) accoglieranno Rewind, performance conclusiva del laboratorio intensivo di danza con Elisa Barucchieri (foto, ndr.) a cura di ResExtensa. Anche quest’anno, infatti, la musica di Muse si fonde con altri linguaggi artistici in un progetto inedito che prevede due residenze artistiche. Dopo quella di danza (partita l’8 dicembre), dal 15 al 17 spazio anche al teatro con Licia Lanera e Leonard della Compagnia Licia Lanera (domenica 17 alle 17 a Savelletri la performance finale Effetto Larsen). Le due compagnie pugliesi inizieranno il loro viaggio creativo dal frammento del mosaico pavimentale del Museo raffigurante le tre Grazie, rinvenuto nel 1977 all’interno della basilica civile. Nella mitologia romana le tre Grazie erano le dee della bellezza, del talento musicale e dell’arte, divinità sospese con l’importante compito di attuare nel mondo l’armonia per mezzo delle arti. La danza accompagna da sempre il cammino evolutivo dell’uomo. Originariamente, essa formava parte dei rituali, era quindi connessa a funzioni cerimoniali e culturali e segnava i principali passaggi di status nella vita del singolo, svolgendo un ruolo importante nella costruzione e trasmissione dei valori condivisi dal gruppo. Partendo da questo insieme alle danzatrici e ai danzatori, sarà realizzata la performance site specific Rewind come risultato della formazione di danza di tre giorni.



Lunedì 11 dicembre (ore 21 – ingresso 10 euro + dp) lo Spazio Murat in Piazza del Ferrarese a Bari accoglierà Nabihah Iqbal, una delle dj e produttrici più interessanti della scena londinese. Con un Master di storia Africana a Cambridge ed esperienze in ambito di diritti umani Nabihah, già Throwing Shade, ha deciso di rinunciare al suo nome d’arte per cominciare a produrre musica con il proprio nome di battesimo. Il suo album di debutto uscito per Ninja Tune, ‘Weighing of the Heart’, è stato per l’artista una forte presa di posizione per affermare con orgoglio il suo essere donna e musicista asiatica-britannica. Le origini asiatiche di Nabihah Iqbal sono tornate a galla nell’ultimo album Dreamer, pubblicato nel 2023 dopo un periodo travagliato, frutto anche di una permanenza “forzata” in Pakistan. Sul palco anche Populous, nome d’arte di Andrea Mangia, dj e produttore salentino, noto per il suo approccio globale al fare musica. Con un background in musicologia, Populous si è sempre interessato a generi e stili musicali disparati, il che si riflette nell’output del progetto Populous e nella sua attenzione ai suoni latinoamericani rifratti attraverso una lente europea.

La rassegna proseguirà poi con un doppio appuntamento con l’eclettica cantautrice Maria Antonietta, una delle voci più amate dell’alternative italiano, alle Officine Cantelmo di Lecce (venerdì 15) ed Eremo Club di Molfetta (sabato 16). Doppio concerto anche per la cantautrice Daniela Pes, Premio Tenco 2023 come Miglior opera prima con l’album Spira (giovedì 21 all’Officina degli Esordi di Bari e venerdì 22 al Mercato Nuovo di Taranto). L’Officina degli Esordi di Bari accoglierà anche i dj set della cosmopolita musicista, produttrice e dj brasiliana Emmanuelle e Barbara Laneve aka Laneige (sabato 23) e della dj e conduttrice radiofonica Elena Colombi (venerdì 29). Alle Officine Cantelmo di Lecce spazio anche alla produzione speciale tutta salentina con Chiara Turco, Cristiana Verardo, Matilde Davoli e Lucia Manca (mercoledì 27) e alla serata con la cantautrice e vocalist giramondo Marta Del Grandi e Lauryyn con i suoi brani tra sonorità hip hop, soul, r&b ed elettroniche internazionali (giovedì 28). Ultimo concerto sabato 30 dicembre (ore 21 – ingresso libero) nella Chiesa di Sant’Antonio Da Padova ad Alberobello con l’arpista Kety Fusco affiancata dai visual a cura di Marica de Michele.

Fino a domenica 7 gennaio (da martedì a domenica – ore 10:30/18:30 – ingresso 4 euro, ridotto 3 euro) nel Museo del Territorio – Casa Pezzolla, in collaborazione con Associazione 24FPS e Cubo – Contenitore Creativo e l’Associazione Culturale Spine, sarà allestita la mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare“. Nonostante i cambiamenti degli ultimi anni – sempre più registe vincono riconoscimenti nei più prestigiosi festival mondiali – molti nomi femminili della storia del cinema restano ancora nascosti. La mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare” nasce dall’esigenza di raccontare le loro storie attraverso un percorso di testi e illustrazioni grazie ai disegni di Mara Cerri, Elenia Beretta, Cecilia Sammarco, Maria Giulia Chistolini, Simona Iamonte, Daniela Goffredo, Monica Lasagni, Alessia Bevilacqua e Isabella Bersellini. Sono state selezionate ventiquattro registe di provenienza ed epoche diverse, dal 1873 ad oggi: cineaste, pioniere, attiviste, donne a volte lontane dai circuiti dominanti che hanno rovesciato con determinazione le regole dell’industria audiovisiva dando a spettatrici e spettatori la possibilità di riconoscersi e ritrovarsi in personaggi rappresentati secondo differenti e nuovi punti di vista. Un dialogo tra diverse forme d’arte, tra cinema, illustrazione ed editoria, per creare un racconto corale e dare forza alla narrazione sul lavoro delle donne.

Muse è una rassegna organizzata dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, le amministrazioni comunali di Bari, Lecce, Fasano, Molfetta, Taranto e Alberobello e in partenariato con Associazione 24Fps e Cubo Contenitore Creativo, I-Jazz, Italian Music Festival, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Associazione Spine, Cooperativa Serapia, Distretto Puglia Creativa, Compagnia ResExtensa, Compagnia Licia Lanera, Coolclub, Accademia di Belle Arti di Bari, I.I.S.S Basile Caramia – Gigante di Locorotondo e Alberobello, Officina degli Esordi di Bari, Officine Cantelmo di Lecce, Museo Archeologico di Egnazia, Eremo Club di Molfetta, Mercato Nuovo di Taranto.