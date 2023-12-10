Ultima in classifica con 2 punti l’Happy Casa Brindisi ospita l’Openjobmetis Varese. Inizio al palaPentassuglia alle 18,30 per la partita annoverata nell’undicesima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Sorrento-Brindisi alle 16,15 e Foggia-Potenza alle 18,30.
Serie D girone H: tra le gare odierne Barletta-Martina, Bitonto-Gravina in Puglia, Città di Gallipoli-Team Altamura, Manfredonia-Fidelis Andria, Matera-Casarano, Rotonda-Nardò, Santa Maria Cilento-Città di Fasano. Inizio ore 14,30.