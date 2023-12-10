Calcio serie D girone H, quindicesima giornata: Barletta-Martina 2-5, Bitonto-Gravina in Puglia 0-0, Città di Gallipoli-Team Altamura 0-2, Manfredonia-Fidelis Andria sospesa per infortunio all’arbitro, Matera-Casarano 3-1, Paganese-Angri 2-0, Rotonda-Nardò 0-3, Santa Maria Cilento-Città di Fasano 2-2. Classifica: Team Altamura 33; Nardò 30; Casarano, Martina, Matera 27; Fidelis Andria 22; Città di Fasano, Gelbison, Paganese 21; Barletta, Rotonda 20; Angri 17; Manfredonia 15; Santa Maria Cilento 14; Bitonto, Gravina in Puglia, Palmese 13; Gallipoli 9.
30 Aprile 2026Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo