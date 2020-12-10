Di Francesco Santoro:

Aumenta, in Puglia, il numero degli attualmente positivi per 100 mila abitanti (sono 1.174), mentre diminuisce la percentuale di incremento dei casi Covid, che scende al 18,4 per cento. Il rapporto tra positività riscontrate e casi testati (dato in crescita), invece, è del 35,1 per cento. È quanto emerge dal report settimanale (2-8 dicembre) della Fondazione Gimbe, che sottolinea che tre parametri su quattro sono in peggioramento rispetto all’ultima rilevazione. Complessivamente in Italia, «anche questa settimana – afferma il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta- si confermano evidenti segnali di rallentamento del contagio quali la riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (8,4% vs 11,4% a livello nazionale, registrata anche in tutte le Regioni) e del numero dei nuovi casi settimanali, ma l’effetto non è dovuto solo alle misure introdotte. Da questi numeri – commenta Cartabellotta – emergono tre ragionevoli certezze: innanzitutto che le misure introdotte hanno frenato il contagio; in secondo luogo che l’effetto delle misure sull’incremento dei nuovi casi è sovrastimato da una consistente riduzione dell’attività di testing; infine che, a invarianza di misure restrittive, la discesa della curva sarà molto lenta, certo non paragonabile a quella della prima ondata». Cartabellotta, infine, invita a non abbassare la guardia. «La riduzione del bacino degli attualmente positivi – precisa – è lenta, modesta, oltre che sovrastimata dalla notevole riduzione di tamponi e casi testati delle ultime settimane». Infatti, «dal record di 124.575 casi testati in media al giorno della settimana 4-11 novembre- osserva Gimbe-, in quella 2-8 dicembre si è registrato un decremento del 36,8%».