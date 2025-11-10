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1 Maggio 2026
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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo. Ieri danni

10 Novembre 2025
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Ieri un pezzo di strada ha ceduto non lontano dal municipio di Adelfia, un fulmine ha centrato un palazzo ad Altamura con vari contatori distrutti ed altri disagi.

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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; daisolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a
puntualmente moderati sulla Puglia garganica e centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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