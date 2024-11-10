Marco Giampaolo è considerato il più accreditato per succedere a Luca Gotti, esonerato ieri dal Lecce. Oggi conferenza stampa del presidente della società salentina, penultima nel campionato di calcio di serie A.
Si gioca oggi in serie B, fra le altre partite, Salernitana-Bari. Inizio ore 17,15.
Tra le gare odierne in serie C girone C si disputa Foggia-Juventus next gen con inizio alle 15.
Serie D girone H, il programma della giornata: Angri-Brindisi, Fidelis Andria-Ischia, Francavilla in Sinni-Real Acerrana, Matera-Città di Fasano, Nocerina-Martina, Ugento-Palmese, Virtus Francavilla Fontana-Costa d’Amalfi (ore 14,30); Manfredonia-Gravina in Puglia (ore 15); Nardò-Casarano (ore 15,30).