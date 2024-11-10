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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Salernitana-Bari 0-2, Foggia-Juventus next gen 1-0, Nocerina sconfitta in casa dal Martina Calcio

10 Novembre 2024
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Vittoria a Salerno per il Bari. Pugliesi in rete con Lasagna e Novakovic per un successo che porta i biancorossi in sesta posizione del campionato di calcio di serie B a quota 17 punti.

Serie C girone C: Foggia-Juventus next gen 1-0 nel confronto di bassa classifica.

Serie D girone H: Nocerina sconfitta in casa dal Martina che dopo avere superato la Virtus Francavilla Fontana ferma, dunque, anche la capolista e si porta a 16 punti in classifica. Risultati: Angri-Brindisi 2-1, Fidelis Andria-Ischia 2-1, Francavilla in Sinni-Real Acerrana 1-2, Manfredonia-Gravina in Puglia 1-2, Matera-Città di Fasano 0-0, Nardò-Casarano 1-1, Nocerina-Martina 0-2, Ugento-Palmese 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Costa d’Amalfi 2-1. Classifica (prime posizioni): Nocerina 26 punti, Casarano 23, Virtus Francavilla Fontana 22.

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