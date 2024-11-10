Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dai responsabili:

Al via domenica 10 novembre alle ore 17.30 la nuova stagione del TEATRO IN TASCA di Koreja giunto, ormai, alla sua XXX edizione.

In scena Atgtp Teatro Giovani Teatro Pirata con LEGAMI, uno spettacolo che esplorando l’attesa e il rapporto umano attraverso il mondo del circo contemporaneo, offre uno sguardo poetico sul viaggio emotivo dei protagonisti. Un mix di clownerie, giocoleria e teatro dell’assurdo, prendendo ispirazione dall’infinita attesa del celebre “Aspettando Godot”.

LEGAMI è uno spettacolo teatrale che segue le avventure di due fattorini per la “Human Package”, un’azienda che si occupa di consegnare pacchi in modo non convenzionale, utilizzando solo gambe, mani e corde. Tuttavia, quando i due arrivano al luogo di consegna, il destinatario è misteriosamente assente. Ciò che inizia come un’attesa ordinaria si trasforma in una serie di eventi imprevedibili che porteranno i due fattorini a giocare, litigare e persino considerare l’idea di abbandonare l’incarico, solo per poi tornare a sperare nell’arrivo del destinatario.

Nel corso di questa lunga attesa, i due scoprono una connessione profonda che li lega, mettendo in luce l’importanza delle relazioni umane. Il concetto di legami tra persone rappresentato dalla corda di canapa all’interno dello spettacolo offre una riflessione su diverse sfaccettature del termine: è positiva quando si riferisce ai legami affettivi che connettono le persone, ma può anche avere una connotazione negativa se si allude alle limitazioni che i legami possono imporre alla libertà individuale.

“La rappresentazione teatrale che intendiamo portare in scena, attraverso l’espressività del circo contemporaneo, gioca su questa ambivalenza, mettendo in evidenza la coesistenza di due prospettive divergenti sui legami. Questi punti di vista, apparentemente opposti, si rivelano alla fine non necessariamente contrastanti.”

Attraverso il linguaggio del Circo Contemporaneo, la tecnica diventa il mezzo di comunicazione privilegiato facendo leva sulla clownerie e sfruttando il conflitto tra il “Clown Bianco e l’Augusto”.

Legami promette di essere un’esperienza teatrale coinvolgente ed emozionante adatta ad un pubblico di giovanissimi e adulti.

Il Teatro in Tasca proseguirà domenica 24 novembre 2023 alle ore 17.30 con il Teatro Metastasio e il loro NUNC un racconto senza parole che ci interroga sul tempo della natura che si contrappone al tempo della nostra società, così come la lentezza dell’apprendere alla velocità del consumare; e ci interroga, ancora, sulle conseguenze che le nostre azioni innescano nella storia.

Anche quest’anno Koreja sostiene PER UN SORRISO IN PIÙ, Associazione Genitori di Onco-Ematologia Pediatrica nata dal desiderio di offrire, a chi ne ha bisogno, tutto il sostegno necessario per affrontare il lungo iter della malattia.

Grazie alla collaborazione con PUPILLA – libri, giochi, attività di Brindisi e con SEMIMINI libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, inoltre, durante tutte le domeniche di Teatro in Tasca, nel BookPoint del teatro sarà possibile trovare testi e libri illustrati per crescere insieme, fra lettura e teatro.

LEGAMI

di Simon Luca Borboni e Mirco Bruzzesi

regia Simone Guerro

produzione Teatro Giovani Teatro Pirata – L’Abile Teatro

con il sostegno di Acci, Amat, Veregra Street

Età consigliata dai 6 anni in su.

Teatro in Tasca rientra nell’ambito di Strade Maestre 2024-2025, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali; Piiil Cultura, Comune di Lecce; in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Partner Culturali: Università degli Studi di Lecce; Adisu Puglia; Holo; Pupilla – libri, giochi, attività di Brindisi, SemiMinimi libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Associazione Per un Sorriso in più.

Info e prenotazioni: 0832242000

Biglietti su vivaticket.it e rivendite aderenti al circuito

teatrokoreja.it