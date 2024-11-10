Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

C’è anche l’attrice Amanda Sandrelli nello spettacolo musicale «Amore e Psiche» ispirato alla favola di Apuleio che domenica 10 novembre (ore 18), nel Teatro Comunale di Bitonto, chiude il Traetta Opera Festival e inaugura, con un appuntamento fuori abbonamento, la stagione teatrale realizzata dal Comune con Puglia Culture.

Il progetto artistico è stato pensato da Nicola Pice e Maurizio Pellegrini, ideatori della drammaturgia, tenendo insieme Apuleio e la trascrizione che Paolo Messa ha fatto delle musiche di Traetta, il grande compositore bitontino e riformatore del melodramma del XVIII secolo che nel 1773 scrisse per la corte di San Pietroburgo l’opera seria in tre atti «Amore e Psiche» su libretto di Marco Coltellini.

Con Amanda Sandrelli, in scena ci sono anche il soprano Donatella De Luca, la danzatrice e coreografa Alessandra Gaeta, il Coro Lirico Città di Bitonto diretto da Giuseppe Maiorano e l’Ensemble del Traetta Opera Festival diretto da Gianmaria Fantato Pontini.

La storia è nota. Amore si innamora di Psiche, ma il loro amore ha una condizione: Psiche non dovrà mai vedere il volto del suo amato. E nel numero infinito di variazioni di questa affascinante favola che rispecchia l’enigma dell’amore, tramandata dalle «Metamorfosi» di Apuleio, si inserisce anche quella del poeta Coltellini messa in musica da Traetta.

Info 080.3742636 – www.traettafestival.it – biglietteria@traettafestival.it