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4 Maggio 2026
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Puglia: 1530076 positivi a test corona virus, incremento di 1128 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 novembre 2022

1.128

Nuovi casi

8.827

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 381
Provincia di Bat: 67
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 117
Provincia di Lecce: 308
Provincia di Taranto: 110
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 0
12.889

Persone attualmente positive

190

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.530.076

Casi totali

13.070.346

Test eseguiti

1.507.990

Persone guarite

9.197

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 492.705
Provincia di Bat: 129.967
Provincia di Brindisi: 145.942
Provincia di Foggia: 214.195
Provincia di Lecce: 318.862
Provincia di Taranto: 207.119
Residenti fuori regione: 16.104
Provincia in definizione: 5.182

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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