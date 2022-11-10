Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 381
Provincia di Bat: 67
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 117
Provincia di Lecce: 308
Provincia di Taranto: 110
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 0
12.889
Persone attualmente positive
190
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.507.990
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 492.705
Provincia di Bat: 129.967
Provincia di Brindisi: 145.942
Provincia di Foggia: 214.195
Provincia di Lecce: 318.862
Provincia di Taranto: 207.119
Residenti fuori regione: 16.104
Provincia in definizione: 5.182