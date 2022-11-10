Di seguito il comunicato:

I sistemi completi di irrigazione a goccia della Plastic-Puglia sono protagonisti, sino al 13 novembre, della 45.ma edizione di “EIMA International”, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, promossa a Bologna da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura).

Quest’anno il Gruppo industriale, fondato e presieduto dal 1967 dal Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, ha ampliato il proprio spazio espositivo (padiglione 21, stand A5), disponendolo su una superficie di oltre 150 mq. Lo stand è dominato da un enorme ledwall, sul quale scorrono le tappe, i prodotti e le principali innovazioni tecnologiche dell’azienda, che quest’anno compie 55 anni di ininterrotta attività industriale.

I visitatori potranno quindi trovare, nella Fiera internazionale più importante del settore, il top di gamma della Plastic-Puglia: le ali gocciolanti Aquadrop®, Aquatape®, Aquapress® e Gold-Drip®; AquaPro, strumento che integra un DSS, (Sistema di Supporto alle Decisioni) al sistema di gestione automatica e remota degli impianti di irrigazione; Aquaflat® e Polyflat®, tubi in PVC e polietilene per il trasporto dell’acqua, prodotti al 100% made in Italy, oltre all’intera gamma destinata alla filtrazione delle acque e alla fertirrigazione. Riproposta, anche quest’ano, la collaborazione avviata con successo con “Agrismart IOT”, azienda specializzata nel supporto tecnologico per il contenimento dei costi di produzione agricola attraverso un sistema avanzato di monitoraggio del campo.