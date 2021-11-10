Di seguito il comunicato:



Una storia lunga 110 anni. È quella scritta dalla famiglia Marangi che, per festeggiare questo importante anniversario della ditta Marangi Giovanni & Figli (1911-2021), ha inteso organizzare una serie di iniziative tese a ringraziare e omaggiare la città di Martina Franca, il patrimonio delle feste di paese e le fisarmoniche e organetti ditonici che hanno segnato l’inizio dell’attività della famiglia Marangi nel suo passionale rapporto con la musica e i suoi strumenti.

E per fare questo non c’è momento migliore della festa patronale del San Martino che si celebra a Martina Franca ogni 11 novembre.

Per tutto il giorno, a partire dalle ore 10.30 e fino alle 21.30, giovedì 11 novembre ci sarà in piazza Roma un’esposizione di fisarmoniche e organetti diatonici storici, in cui è prevista la presenza di musicisti, maestri di musica, fisarmonicisti, organettisti e studenti provenienti da tutta la Puglia e persino dal Giappone. Molti di essi si alterneranno al suono di fisarmoniche e organetti che saranno messi a disposizione.

Domenica 5 dicembre, invece, alle ore 18.00 nella sala Arcadia di Palazzo ducale è prevista la presentazione della monografia “Franco Marangi racconta una storia di famiglia”, un libro curato dalla giornalista Fiorella Sassanelli che parteciperà all’evento. Sarà l’occasione per fare un tuffo nel passato attraverso 110 anni di storia e con le parole di Franco Marangi, una delle personalità martinesi che hanno saputo portare in giro per il mondo il nome della città di Martina Franca. Un’eredità preziosa per i suoi figli, oggi impegnati nel mandare avanti la ditta di famiglia, tra le più note in Italia nel settore degli strumenti musicali.