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Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto a rischio zona arancione o rossa Istituto superiore di sanità, report all'esame del ministero

10 Novembre 2020
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Secondo quanto appreso dall’Ansa sono quattro le regioni in area gialla che nel giro delle prossime ore potrebbero essere in zona arancione o rossa.

Si tratta di Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I presidenti delle tre Regioni settentrionali sono al lavoro per ordinanze comuni.

Il report dell’Iss va al vaglio del ministero della Salute. Le valutazioni sulla base dei dati riscontrati indicano la necessità del cambio di coloro e per quelle regioni.

Da domani Abruzzo, Basilicata, Liguria Toscana ed Umbria si uniranno a Puglia e Sicilia in area arancione.


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