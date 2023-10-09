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Polignano a Mare: la Ciclostorica a fine mese Per bici costruite fino al 1987

10 Ottobre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il 29 Ottobre 2023 Polignano a Mare ospiterà la Ciclostorica Puglia 2023, una manifestazione cicloturistica rievocativa dedicata agli amici Ciclostorici. L’evento, non competitivo e a numero chiuso, si svolgerà lungo due percorsi, uno di 55 km e uno di 110 km, su strade asfaltate e sterrate aperte al traffico.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente rispettare il Codice della Strada e l’uso del casco omologato è fortemente raccomandato. La manifestazione è aperta esclusivamente a biciclette storiche, risalenti al periodo compreso tra i primi del 900 e il 1987, con leve cambio sul tubo obliquo, cavi freno esterni e abbigliamento dell’epoca.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 26 Ottobre 2023 compilando il modulo disponibile sul sito www.ciclostoricapuglia.it

Ai primi 150 partecipanti in regola con l’iscrizione sarà consegnato un omaggio. Saranno premiati diversi categorie, tra cui la coppia più elegante, la bici più affascinante, il partecipante che proviene da più lontano e il gruppo più numeroso.

La manifestazione si concluderà con una festa finale in piazza San Benedetto a Polignano a Mare, accompagnata da musica dal vivo. Durante la festa si svolgerà anche la gara di lentezza, a cui è possibile iscriversi gratuitamente.

L’organizzazione raccomanda a tutti i partecipanti di rispettare l’ambiente lungo il percorso e di non gettare rifiuti. Saranno disponibili sacchetti per la raccolta differenziata all’arrivo.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e per scaricare il modulo di iscrizione, visitare il sito:

https://www.ciclostoricapuglia.it/2023/10/03/programma-e-regolamento-dellevento-di-ottobre-2023/


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